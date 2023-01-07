Irán ejecuta a dos hombres acusados de matar a agente de seguridad en protestas

Irán ejecutó a dos hombres el sábado 7 de enero por presuntamente matar a un miembro de las fuerzas de seguridad durante las protestas en surgieron en todo el país luego de la muerte de la mujer iraní kurda de 22 años, Mahsa Amini, el 16 de septiembre.

Las imágenes transmitidas por la televisión estatal iraní mostraron a los dos acusados, identificados como Mohammad Mehdi Karami y Seyyed Mohammad Hosseini, testificando durante la audiencia judicial en una fecha no especificada en diciembre de 2022.

Las ejecuciones sucedieron luego de que ambos hombres fueron declarados culpables de matar a Ruhollah Ajamian, miembro de la milicia de la fuerza paramilitar Basij.

"Mohammad Mehdi Karami y Seyyed Mohammad Hosseini, principales autores del crimen que condujo al injusto martirio de Ruhollah Ajamian fueron ahorcados esta mañana", dijo sobre las ejecuciones el poder judicial de Irán en un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias IRNA.

Las imágenes transmitidas por la televisión estatal iraní también mostraban a los dolientes, descritos como la familia de Ruhollah Ajamian, reunidos alrededor de un ataúd antes del entierro.

Britain says Iran's execution of two protesters is "abhorrent" https://t.co/MYrvOMf6mI pic.twitter.com/66eJpusuyY — Reuters UK (@ReutersUK) January 7, 2023

Ejecuciones tras las protestas

Las últimas ejecuciones en Irán elevan a cuatro el número de manifestantes que se sabe oficialmente que fueron ejecutados tras los disturbios y protestas.

Amnistía Internacional dijo el mes pasado que las autoridades de Irán buscan ejecutar a al menos otras 26 personas que participaron en las protestas en lo que llamó "juicios falsos diseñados para intimidar a los manifestantes".

Dijo que a todos los condenados a muerte se les había negado el derecho a una defensa adecuada y el acceso a abogados de su elección. Los grupos de derechos dicen que los acusados han tenido que depender de abogados designados por el estado que hacen poco para defenderlos.

Confesiones forzadas

Amnistía dijo que el tribunal que condenó a Karami, un campeón de kárate de 22 años, se basó en confesiones forzadas.

El abogado de Hosseini, Ali Sharifzadeh Ardakani, dijo en un tuit del 18 de diciembre que Hosseini había sido severamente torturado y que las confesiones extraídas bajo tortura no tenían base legal.

Dijo que a Hosseini lo golpearon con las manos y los pies atados, le dieron patadas en la cabeza hasta que se desmayó y le aplicaron descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo.

Irán niega que las confesiones se obtengan bajo tortura.