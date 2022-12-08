Irán realizó la primera ejecución por protestas antigubernamentales

Irán realizó la primera ejecución, mediante ahorcamiento, a un hombre condenado por herir con un cuchillo a un guardia de seguridad y bloquear una calle en Teherán, ubicado como Mohsen Shekari. Se trató de la primera ejecución por las recientes protestas antigubernamentales.

Cabe destacar que estas protestas estallaron en todo el país tras la muerte de la joven kurda iraní Mahsa Amini, de 22 años, el pasado 16 de septiembre. Los disturbios se consideran como uno de los mayores desafíos de la República Islámica desde su creación en 1979.

Las autoridades de Irán se han encontrado reprimiendo las protestas; el pasado lunes 05 de diciembre, la Guardia Revolucionaria animó a la judicatura a dictar sentencias decisivas contra los acusados de "delitos contra la seguridad de la nación y el Islam".

Protestas en Irán|AMY OSBORNE/REUTERS

De acuerdo con la agencia Reuters, los medios estatales publicaron un video de lo que dijeron, era la confesión de Shekari. En este, aparece con un moretón en la mejilla derecha y admitió haber golpeado con un cuchillo a un miembro de la milicia Basij y haber bloqueado una carretera con su moto junto a uno de sus amigos.

Grupos de derechos humanos han afirmado que Shekari fue torturado y obligado a confesar, en ese sentido, Alemania condenó la ejecución perpetrada por Irán.

"El desprecio del régimen iraní por la humanidad no tiene límites. Pero la amenaza de ejecución no sofocará la voluntad de libertad de la gente", declaró la ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock.

Irán pide la pena de muerte para al menos otras 21 personas

Amnistía Internacional denunció que las autoridades de Irán están solicitando la pena de muerte para al menos 21 personas en lo que ha calificado de "juicios falsos concebidos para intimidar a quienes participan en el levantamiento popular que ha sacudido Irán".

Cabe destacar que Irán ha culpado de las protestas y disturbios a sus enemigos extranjeros, como Estados Unidos. Antes de los disturbios recientes, las ejecuciones habían aumentado en Irán, pues el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró que el número de ejecuciones durante este año hasta septiembre superó las 400 por primera vez en cinco años.

Con información de Reuters*