EU mata en Siria a Abu Ibrahim al-Hashimi al Qurayshi, líder de ISIS

Un equipo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos (EU) lanzó una ofensiva contra yihadistas en Siria, operación antiterrorista que fue calificada como exitosa y en la que fue ejecutado el líder del Estado Islámico (ISIS), Abu Ibrahim al-Hashimi al Qurayshi.

El operativo dejó 13 muertos, entre ellos seis niños y cuatro mujeres, según informaron los servicios de emergencias que acudieron al lugar en donde ocurrió la ofensiva.

“Anoche, bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista. Gracias a la valentía de nuestras Fuerzas Armadas, hemos eliminado del campo de batalla a Abu Ibrahim al- Hashimi al Qurayshi, el líder de ISIS”, informó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su cuenta de Twitter.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

https://t.co/lsYQHE9lR9 — President Biden (@POTUS) February 3, 2022

De acuerdo con los primeros reportes, los residentes registraron que helicópteros sobrevolaron la zona y que los soldados estadounidenses se enfrentaron a pistoleros durante horas.

Hubo continuos disparos y explosiones que despertaron a la tranquila localidad de Atmeh, cerca de la frontera turca, una zona repleta de campos para desplazados por la guerra civil siria.

“La misión fue un éxito”, afirmó el secretario de Prensa del Pentágono, John Kirby, en un breve comunicado en el que señaló que "no hubo víctimas estadounidenses. Se ofrecerá más información a medida que esté disponible”.

Sin embargo, la declaración del Pentágono no reveló un objetivo para la misión de operaciones especiales o si hubo víctimas civiles.

|Casa Blanca

Se trata del mayor operativo en la provincia desde el asalto de Estados Unidos que acabó con la vida del líder del grupo extremista Estado Islámico, Abu Bakr al- Baghdadi, en 2019, durante la presidencia de Donald Trump.

La Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y miembros del equipo de seguridad nacional del mandatario observaron la operación antiterrorista responsable de sacar del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, el líder de ISIS.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022

Bomba habría matado al líder de ISIS, Abu Ibrahim

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, un funcionario de EU reveló que el líder de ISIS detonó una bomba que lo mató a él y familiares durante la ofensiva de las fuerzas especiales del gobierno de Joe Biden enviadas a Siria.

Con información de Reuters.

