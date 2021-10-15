Explosión en mezquita de Afganistán deja 33 muertos y 70 heridos

Una explosión se registró en una mezquita chií en Kandahar, la principal ciudad del sur de Afganistán durante las oraciones del viernes, matando al menos a 33 personas e hiriendo a 70, aunque el número de víctimas podría aumentar, dijeron las autoridades. Explosión en mezquita de Afganistán al menos 33 muertos y 70 heridos.

El portavoz del Ministerio del Interior talibán Qari SaeedKhosti, dijo que las autoridades están recopilando detalles de la explosión que tuvo lugar días después de un ataque suicida con bomba reclamado por Estado Islámico (ISIS) en una mezquita chií de la ciudad norteña de Kunduz que dejó decenas de fallecidos.

Al menos tres explosiones

Un testigo afirmó a la AFP que escuchó tres explosiones, una en la puerta principal de la mezquita, otra en el aérea sur y la tercera en el lugar donde los fieles se lavan.

Otro testigo señaló también que tres explosiones sacudieron la mezquita en el centro de ciudad durante la oración del mediodía del viernes, el día de descanso de la semana para los musulmanes, en el que muchas personas se congregan para rezar.

Las fotografías e imágenes de teléfonos móviles publicadas por periodistas en las redes sociales mostraban a muchas personas aparentemente muertas o gravemente heridas sobre el suelo de la mezquita Imam Bargah.

El vocero del ministerio del Interior, Qari Sayed Khosti, tuiteó: "Estamos entristecidos de enterarnos que se produjo una explosión en una mezquita de la hermandad chiita en el primer distrito de la ciudad de Kandahar en la cual un número de nuestros compatriotas fue martirizado y herido".

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"Las fuerzas especiales del Emirato Islámico (nombre que dan los talibanes a Afganistán, ndlr) llegaron al área para determinar la naturaleza del incidente y llevar a los responsables ante la justicia" agregó.

La mezquita se encontraba llena de fieles

Según un periodista de la AFP, la mezquita estaba repleta de gente cuando se produjeron las explosiones, y al menos 15 ambulancias acudieron al lugar.

Fuerzas especiales talibanas llegaron para asegurar el lugar y se hizo un llamamiento a los residentes para que donaran sangre para los heridos.

Nadie se atribuyó la autoría del atentado de inmediato.

La explosión pone de manifiesto la seguridad cada vez más incierta que vive Afganistán mientras los talibanes se enfrentan a una creciente crisis económica y humanitaria que amenaza a millones con el hambre.

La filial local de ISIS, conocida como Estado Islámico Khorasan, por el antiguo nombre de la región que cubre Afganistán, ha intensificado los ataques tras la victoria de los talibanes sobre el gobierno respaldado por Occidente en agosto.

Autoridades talibanas han minimizado la amenaza del ISIS, pero los repetidos ataques han empañado su afirmación de que trajeron la paz a Afganistán tras cuatro décadas de guerra.

El hecho de que la minoría chií sea nuevamente blanco de ataques también puede inflamar las tensiones entre diferentes grupos étnicos y sectarios en el país de mayoría suní.

