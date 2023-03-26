Israel: Netanyahu destituye a ministro que se opuso a reforma

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, destituyó el domingo al ministro de Defensa Yoav Gallant después de que dijera que el Gobierno debería retrasar el avance del controvertido plan de reforma judicial del país.

Al anunciar la destitución de Gallant, la oficina de Netanyahu no nombró a un sustituto ni dio más detalles. "El primer ministro Benjamin Netanyahu decidió destituir de su cargo al ministro de Defensa Yoav Gallant", señaló.

Gallant, del partido derechista Likud de Netanyahu, rompió filas el sábado al instar públicamente al primer ministro a suspender la legislación.

Dijo que las protestas en todo Israel contra la reforma judicial, que han incluido un número creciente de reservistas militares, también estaban afectando a las fuerzas regulares y socavando la seguridad nacional.

El cónsul general de Israel en Nueva York dijo que dimitía por el despido de Gallant.

Poco después de la destitución, el exministro de Defensa, de 64 años, escribió en Twitter: "La seguridad del Estado de Israel siempre ha sido y será la misión de mi vida".

ביטחון מדינת ישראל תמיד היה ותמיד יישאר משימת חיי 🇮🇱 — יואב גלנט (@yoavgallant) March 26, 2023

Protestas por destitución del ministro de Defensa

Tras la noticia de la destitución del ministro de Defensa, decenas de miles de manifestantes, muchos de ellos ondeando banderas israelíes azules y blancas, tomaron las calles de Tel Aviv y Jerusalén. La multitud se congregó frente a la residencia de Netanyahu en Jerusalén, llegando en un momento dado a romper un cordón de seguridad.

Luego de que los manifestantes salieron a la calle, la policía utilizó cañones de agua para alejarlos de la residencia de Netanyahu, mientras que en Tel Aviv, donde cientos de miles de personas han protestado desde principios de año, los manifestantes encendieron una gran hoguera en una carretera principal.

Footage from protests in Israel. pic.twitter.com/ECidyTzTfs — Животный мир|In English (@dragon_of_time_) March 26, 2023

Netanyahu en crisis

Unos tres meses después de su toma de posesión, la coalición nacionalista-religiosa de Netanyahu se ha visto sumida en una crisis a causa de las amargas divisiones puestas de manifiesto por sus planes de reforma judicial.

"La seguridad del Estado no puede ser una carta en el juego político. Netanyahu ha cruzado una línea roja", afirmaron en un comunicado conjunto los líderes de la oposición, Yair Lapid y Benny Gantz.

Netanyahu, que está siendo juzgado por cargos de corrupción que él niega, ha prometido continuar con un proyecto que considera necesario para frenar a los jueces activistas y restablecer el equilibrio adecuado entre un Gobierno elegido y el poder judicial.

Algunos de los socios de la coalición de extrema derecha de Netanyahu habían pedido la destitución de Gallant como ministro de Defensa, pero otros parlamentarios del Likud han respaldado su petición de detener el paln de reforma judicial.