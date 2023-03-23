Israel: Netanyahu seguirá con reformas judiciales a pesar de protestas

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo en un discurso televisado el jueves que está decidido a proceder con las reformas judiciales en medio de protestas nacionales sin precedentes contra el plan de reforma del gobierno.

Esto sucede horas después de que el parlamento de Israel aprobó el jueves la primera de las leyes que conforman la polémica reforma del sistema judicial, mientras los manifestantes contrarios a los cambios volvieron a salir a la calle para llamar la atención sobre una medida que consideran que llevará el país a la autocracia.

La ley ratificada limita las circunstancias en las que se puede destituir a un primer ministro. Netanyahu tiene pendiente un juicio por cargos de corrupción.

Netanyahu dice que las reformas judiciales son necesarias para restablecer el equilibrio entre las ramas del gobierno. Los críticos dicen que debilitará la democracia de Israel y entregará poderes incontrolados al gobierno de turno.

🇮🇱 Netanyahu declara que continuará con la reforma judicial, a pesar de las protestas masivas, la extensión de la huelga en el ejército y los informes de inteligencia y defensa de que está en duda la capacidad operacional del ejército y existe un riesgo a la seguridad nacional. pic.twitter.com/y134TOd5qX — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) March 23, 2023

Protestas en Israel vs reforma de Netanyahu

Los comentarios de Netanyahu se produjeron al final de otro día de protestas masivas en ciudades de Israel como Haifa, Tel Aviv, Bnei Brak, Ramat Gan y Ra’anana.

Los manifestantes también planearon bloquear accesos al Aeropuerto Ben Gurión antes del viaje de Netanyahu a Londres.

En algunos casos, las protesstas se volvieron violentas, y las manifestantes fueron dispersados con cañones de agua.

Las protestas se han intensificado desde principios de año cuando el gobierno de extrema derecha de Netanyahu introdujo una nueva legislación que limitaría la autoridad de la Corte Suprema.

El plan ha suscitado preocupación por la salud democrática de Israel en el país y en el extranjero. Los reservistas militares se unieron a las protestas y altos funcionarios del Ministerio de Finanzas advirtieron esta semana sobre una reacción económica.

En Jerusalén, varios cientos de manifestantes que organizaron una manifestación cerca de la casa privada de Netanyahu, desestimaron los comentarios del Primer Ministro como un "vendido".

"Entonces, Netanyahu simplemente decidió vendernos para poder seguir siendo el primer ministro de Israel", dijo a Reuters Keren Pikovski, estudiante de 25 años.

"Es realmente triste, son casi como más de 10 años que él (Netanyahu) es el jefe del país y queremos que se detenga", agregó Noa Goldblatt, una compañera de estudios de 28 años.

Mientras tanto, Netanyahu siguió adelante con la legislación, que incluye proyectos de ley para dar al gobierno una influencia decisiva en la elección de jueces y para limitar el poder de la corte para derogar leyes.