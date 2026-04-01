Israel aprueba ley de pena de muerte para palestinos; prevé ejecuciones por ahorcamiento

Israel aprobó una nueva ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas condenadas por ataques considerados terroristas, una medida que ha generado preocupación entre familias de palestinos y organismos internacionales.

La norma fue avalada por el Parlamento israelí y permite sentencias de muerte en casos donde se determine que el acusado actuó con intención de causar daño grave o negar la existencia del Estado de Israel; la ley impacta principalmente a palestinos en territorios como Cisjordania.

Así funciona la nueva ley de pena de muerte en Israel

El nuevo marco legal establece que los condenados por asesinato bajo criterios de terrorismo pueden ser ejecutados mediante ahorcamiento. De acuerdo con el texto aprobado, la ejecución podría realizarse en un plazo de hasta 90 días tras la sentencia , aunque procesos legales podrían extender este periodo hasta seis meses.

Además, la ley contempla la posibilidad de sustituir la pena capital por cadena perpetua en circunstancias especiales, aunque no se detallan los criterios para ello.

Críticas por posible aplicación contra palestinos

Organizaciones de derechos humanos han señalado que la ley podría aplicarse principalmente a palestinos, debido a la forma en que se definen los delitos.

Expertos legales advierten que, al vincular los ataques con la negación del Estado de Israel, es poco probable que ciudadanos israelíes judíos enfrenten este tipo de condenas.

En tribunales militares de Cisjordania, donde se juzgan casos de palestinos, se reporta una alta tasa de condenas, lo que incrementa las preocupaciones sobre la aplicación de la ley.

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ONU cuestiona la medida aprobada en Israel

Desde la Organización de las Naciones Unidas se expresó rechazo a la legislación, al considerar que la pena de muerte es incompatible con el derecho a la vida. El organismo advirtió que este tipo de medidas pueden aumentar el riesgo de errores judiciales y afectar derechos fundamentales.

También se señaló que la ley podría entrar en conflicto con tratados internacionales suscritos por Israel.

Familias temen por detenidos en Cisjordania

Tras la aprobación de la ley, familiares de presos palestinos manifestaron temor ante posibles ejecuciones. En ciudades como Ramala, se registraron protestas en las que se pidió revisar la medida y garantizar procesos judiciales adecuados.

Algunos familiares señalaron incertidumbre sobre el futuro de sus allegados, quienes permanecen en prisión a la espera de sentencia.