Trump afirma ‘cambio de régimen’ en Irán: “Estamos tratando con personas diferentes”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que en Irán ya ocurrió un "cambio de régimen" tras un mes de guerra en el Medio Oriente, al señalar que los antiguos líderes han muerto y el escenario político es distinto.

La declaración fue realizada durante su regreso a Washington, donde afirmó que actualmente se negocia con un grupo diferente de dirigentes en Irán, lo que, según dijo, modifica completamente el equilibrio de poder.

Trump asegura que líderes iraníes murieron en la guerra

Trump sostuvo que la ofensiva en Medio Oriente ha dejado fuera a figuras clave del liderazgo iraní, lo que derivó en una reconfiguración interna.

"Estamos tratando con gente muy distinta", declaró, al insistir en que el contexto actual no es el mismo que existía antes del conflicto.

El mandatario señaló que este cambio abre la posibilidad de nuevas negociaciones con Irán en medio de la tensión regional.

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Guerra en Medio Oriente cambia escenario en Irán

El conflicto, que involucra a Estados Unidos e Israel, ha escalado durante las últimas semanas con acciones militares y refuerzos en el Golfo Pérsico.

Trump afirmó que estos movimientos han tenido impacto directo en la estructura de poder en Irán, lo que, en su visión, representa un cambio de régimen.

Las declaraciones se dan en un contexto de incertidumbre sobre el rumbo del conflicto en Medio Oriente.

Trump no descarta acciones sobre infraestructura petrolera

El presidente también señaló que su administración evalúa acciones sobre la infraestructura petrolera de Irán; incluso mencionó la posibilidad de intervenir en puntos estratégicos como la isla de Kharg, una de las principales terminales de exportación de crudo del país.

Además, indicó que una de sus prioridades sería controlar el petróleo iraní, en medio del conflicto en la región.

Posible acuerdo con Irán tras el "cambio de régimen"

A pesar de la escalada, Trump expresó confianza en alcanzar un acuerdo con Irán en el corto plazo; el mandatario consideró que el nuevo escenario podría facilitar negociaciones, aunque el conflicto sigue activo.

Sus declaraciones reflejan la postura de Estados Unidos frente a un conflicto que continúa evolucionando y que mantiene tensión en Medio Oriente.