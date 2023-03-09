En Israel protestan contra reforma judicial de Benjamin Netanyahu

Miles de personas en Israel salieron nuevamente a las calles para protestar contra la Reforma Judicial impulsada por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Las manifestaciones se extendieron por Italia.

Los manifestantes bloquearon una de las carreteras principales que llevan a Tel Aviv con la intención de bloquear el paso a Netanyahua, quien viajó a Roma, Italia, donde también lo esperaron con protestas.

Con automóviles y camiones, los manifestantes cerraron el paso hacia el aeropuerto principal del país, en un intento por interrumpir el viaje al extranjero del primer ministro, además de evitar la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin.

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Sin embargo, el objetivo no se logró y el funcionario estadounidense llegó sin contratiempos a Israel; asimismo, Netanyahu también salió del país para llegar a su destino en Italia.

Ya suman 10 semanas de protestas en Israel contra la Reforma Judicial que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la justicia.

Enfrentamiento entre manifestantes y policías en Israel

Debido al bloqueo de las principales carreteras de Tel Aviv, los manifestantes se enfrentaron violentamente contra los policías, quienes atravesaron las barricadas policiales y posteriormente fueron dispersados.

Los organizadores de la protesta pidieron intensificar los disturbios en todo el país en lo que llamaron "Un día de resistencia" contra la Reforma Judicial, que temen que subordinarían la Corte Suprema de Israel al ejecutivo, con lo que se fomentará la corrupción.

Aunque aún no se ha convertido en ley, las reformas ya afectaron al shekel y generaron preocupación entre algunos aliados occidentales sobre la salud de la democracia israelí .

En Jerusalén, un grupo de manifestantes usó sacos de arena y alambre de púas para bloquear las oficinas del Kohelet Policy Forum, un grupo de expertos que ha abogado por las reformas propuestas por el gobierno de Netanyahu.

La policía a caballo se enfrentó a los manifestantes y la carretera se abrió poco después. También se produjeron manifestaciones en otras ciudades del país, donde se bloquearon los cruces principales.

Con información de Reuters