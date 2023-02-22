Tropas israelíes matan a 10 palestinos durante enfrentamiento

Al menos 10 personas murieron durante un nuevo enfrentamiento entre las tropas israelíes y palestinos en la conflictiva ciudad de Cisjordania, informaron funcionarios médicos, quienes indicaron que los muertos son solo palestinos.

En tanto, autoridades de Israel indicaron que sus soldados respondieron tras recibir disparos cuando trataban de detener a militantes sospechosos de planear atentados, en Naplusa.

En respuesta el grupo Yihad islámica detalló que sus comandantes fueron rodeados en una casa por las tropas israelíes, por lo que otros hombres armados se sumaron al enfrentamiento.

Algunos testigo dijeron que se escucharon explosiones y disparos. Jóvenes locales lanzaron piedras a los soldados israelíes.

PIEDRAS CONTRA BALAS: Vídeo de la invasión israelí en la ciudad ocupada de Nablus que dejó a 10 palestinos asesinados y más de 100 heridos esta mañana. pic.twitter.com/AJbtyVuMoA — Palestina Hoy (@HoyPalestina) February 22, 2023

Según fuentes palestinas, los dos comandantes de la Yihad Islámica murieron junto con otro hombre armado. Entre las víctimas mortales también había al menos tres civiles, entre ellos un hombre de 72 años y un niño de 14. Según fuentes médicas, 102 palestinos resultaron heridos, seis de ellos de gravedad.

Aumentan enfrentamientos entre palestinos y tropas israelíes

Naplusa y la cercana Yenín han sido objeto de una serie de incursiones que Israel ha intensificado en el último año, tras una oleada de letales atentados callejeros a manos de palestinos en sus ciudades.

Al menos 60 palestinos, entre hombres armados y civiles, han muerto en 2023, según el Ministerio de Salud palestino. Diez israelíes y un turista ucraniano murieron en ataques palestinos en el mismo periodo, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

"Condenamos la incursión de la ocupación en Naplusa y pedimos que cesen los continuos ataques contra nuestro pueblo", declaró Nabil Abu Rudeineh, portavoz del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas.

Hamás, otro grupo militante palestino que a veces lucha junto a la Yihad Islámica, dijo que había cuatro hombres armados, uno de ellos de sus propias filas, e insinuó posibles represalias desde la Franja de Gaza, territorio que controla.

"La resistencia en Gaza está siguiendo la escalada de crímenes llevada a cabo por el enemigo frente nuestro pueblo en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania y se le está acabando la paciencia", dijo en Telegram Abu Ubaida, portavoz del brazo armado de Hamás.

