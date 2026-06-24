Iván Cepeda acepta la derrota ante el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella

El panorama político en Colombia comienza a despejarse después de una de las elecciones más cerradas de los últimos años. El senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, reconoció de manera explícita la victoria del candidato Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta del pasado domingo, un gesto que disminuye notablemente la incertidumbre y la tensión institucional en el país.

A través de un mensaje dirigido a la nación, Cepeda validó el proceso de escrutinio oficial, el cual ratificó una diferencia menor al 1% de los votos en favor de su rival. Con esta declaración, el líder de izquierda da por cerrado el debate sobre la legitimidad del conteo y define el camino que tomará su fuerza política de ahora en adelante.

#ElGranReto2026 | “He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso de escrutinio y que señala que Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA) es el nuevo presidente de la República”: Iván Cepeda (@IvanCepedaCast).



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Acepta la derrota a diferencia de Petro

La postura asumida por Cepeda contrasta directamente con la narrativa del mandatario saliente, Gustavo Petro, quien se ha mantenido sumamente crítico y ha cuestionado la transparencia de la votación, comparando incluso el respaldo internacional de Donald Trump hacia De la Espriella con interferencias cibernéticas extranjeras.

“En este estadio del escrutinio he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso… Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Ha llegado el momento de afirmar que asumimos el papel que las circunstancias nos demandan… Ejerceremos una oposición democrática y constructiva”, afirmó Cepeda. Al aceptar los datos definitivos de la Registraduría, que arrojaron un 99.99% de coincidencia entre el preconteo del domingo y la revisión final.

Fuera de la presidencia pero con representación en el Congreso

A pesar de perder la jefatura de Estado, la izquierda colombiana sale de este proceso electoral con una representatividad histórica. Los 12.7 millones de votos obtenidos por Cepeda representan el mayor caudal electoral conseguido por este sector político en la historia de la nación, lo que les otorga una base de legitimidad sólida frente al gobierno entrante.

La trinchera del Pacto Histórico para los próximos cuatro años estará en el Poder Legislativo. La coalición cuenta con una bancada amplia en el Congreso, asegurando 25 de los 102 escaños en el Senado y 42 de las 182 curules en la Cámara de Representantes desde las elecciones parlamentarias de marzo.

Posiblemente el propio Iván Cepeda encabece este bloque opositor desde el Senado, haciendo uso del escaño directo que la legislación colombiana le otorga por haber sido el segundo candidato más votado en la contienda presidencial.

La semana pasada, tanto el presidente Donald Trump como Javier Milei manifestaron su apoyo a Abelardo de la Espriella, augurando un mejor futuro económico para Colombia y un combate al crimen que azota al país ante la fracasada estrategia de paz de Petro.