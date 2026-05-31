¿Quién ganó las elecciones en Colombia? Así quedaron los candidatos rumbo a la segunda vuelta

La contienda por la Presidencia de Colombia quedó definida tras la jornada electoral de este domingo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fueron los candidatos más votados y disputarán la segunda vuelta programada para el próximo 21 de junio.

Con más del 98% de las mesas escrutadas, el aspirante del movimiento Defensores de la Patria sorprendió al colocarse en el primer lugar de la votación, mientras que el representante del Pacto Histórico confirmó su presencia en la fase definitiva de la elección.

Abelardo de la Espriella da la sorpresa y encabeza la votación

Los resultados preliminares colocaron a Abelardo de la Espriella al frente de la elección con más de 10 millones de votos, equivalentes al 43.74% de los sufragios contabilizados.

El resultado llamó la atención debido a que durante gran parte de la campaña las encuestas ubicaban al candidato de derecha detrás de Iván Cepeda. Sin embargo, la votación final de la primera vuelta terminó favoreciendo a De la Espriella, quien celebró el resultado acompañado de su familia y simpatizantes.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el aspirante aseguró que buscará derrotar lo que calificó como "la tiranía" y sostuvo que millones de colombianos respaldaron su proyecto político.

También afirmó que la elección del próximo 21 de junio será decisiva para el rumbo del país y convocó a sus seguidores a mantenerse movilizados rumbo a la segunda ronda.

Iván Cepeda mantiene viva la opción de la izquierda

Aunque terminó en segundo lugar, Iván Cepeda consiguió cerca de 9.5 millones de votos, lo que representa alrededor del 40.90% de la votación.

El candidato del Pacto Histórico logró conservar una base electoral sólida y ahora buscará atraer a los votantes que respaldaron a otras fuerzas políticas durante la primera vuelta.

La diferencia entre ambos candidatos fue menor a tres puntos porcentuales, por lo que la campaña para la segunda ronda se anticipa altamente competitiva.

¿Qué pasó con los demás candidatos de Colombia?

La gran decepción de la jornada fue Paloma Valencia. La senadora del Centro Democrático finalizó en tercer lugar con poco más de 1.6 millones de votos, una cifra considerablemente inferior a la que le atribuían las encuestas previas.

Además, su resultado quedó lejos de los apoyos obtenidos durante las consultas partidistas realizadas meses atrás, lo que representa uno de los retrocesos electorales más notorios de esta elección.

Por su parte, Sergio Fajardo terminó en la cuarta posición con cerca de un millón de votos, mientras que Claudia López cerró la lista de los principales contendientes con menos del 1% de los sufragios.

¿Cuándo será la segunda vuelta presidencial en Colombia?

La legislación colombiana establece que un candidato debe obtener más del 50% de los votos válidos para ganar la Presidencia en primera vuelta. Al no alcanzarse ese umbral, los dos aspirantes más votados avanzan a una nueva elección.

Por ello, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 21 de junio, fecha en la que los colombianos definirán si el país se inclina por una propuesta de derecha o por la continuidad del proyecto político representado por la izquierda.

