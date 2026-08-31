“No quiero ser ciudadana de segunda": Jacquie L’Hoist, consejera de SOMOS, arremete contra reforma a la doble nacionalidad

Jacquie L'Hoist, consejera ciudadana del partido "SOMOS", arremetió abiertamente contra la propuesta legislativa que busca prohibir que personas con doble nacionalidad puedan contender por las gubernaturas estatales o la Presidencia de la República. L'Hoist, quien posee la nacionalidad mexicana por nacimiento y la francesa por ascendencia paterna, utilizó sus plataformas digitales para cuestionar los tintes de clasismo y xenofobia que impulsan este tipo de proyectos. Aclaró que aunque no tiene aspiraciones de competir por la Presidencia ni por alguna gubernatura, resulta inaceptable que se pretenda restringir los derechos constitucionales de quienes también aportan activamente al desarrollo del país.

A través de un video difundido en su cuenta oficial de X, la activista expuso su historia familiar y condenó la intención de menoscabar la ciudadanía de los mexicanos con doble origen. "Soy ciudadana francesa porque mi padre llegó a México durante la Segunda Guerra Mundial y se casó con una mexicana. Nací aquí, tengo ambas nacionalidades y toda mi vida la he vivido en México. Sí, tengo pasaporte francés y me enorgullece un país cuyo emblema es libertad, igualdad y fraternidad. Lo que me parece terrible es que en México no se reconozcan mis derechos como mexicana. No quiero ser presidenta ni gobernadora, lo que no quiero es ser ciudadana de segunda", enfatizó.

Soy ciudadana francesa porque mi padre llegó a México durante la Segunda Guerra Mundial y se casó con una mexicana. Nací aquí, tengo ambas nacionalidades y toda mi vida la he vivido en México.



Sí, tengo pasaporte francés y me enorgullece un país cuyo emblema es libertad,… pic.twitter.com/xctJ5wGuC6 — Jacqueline L'Hoist 💜💚🇫🇷 (@Jacquie_LHoist) August 30, 2026

Morena propone reforma contra la doble nacionalidad y enciende las críticas

Las declaraciones de la consejera se dan en el marco del paquete de iniciativas promovidas por el partido oficialista Morena y el Ejecutivo Federal para modificar el marco constitucional. La propuesta del grupo parlamentario de Morena contempla reformar el artículo 86 de la Constitución para establecer que cualquier persona que aspire a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deba contar con nacionalidad mexicana exclusiva.

De contar con otra ciudadanía, el proyecto exige la renuncia formal a ella previo al registro de la candidatura, además de prohibir el uso de pasaportes extranjeros, el ejercicio de derechos políticos en otros países y acogerse a protección diplomática exterior durante el desempeño del cargo.