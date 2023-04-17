Telescopio James Webb de la NASA captura impresionante colisión de dos galaxias

El telescopio James Webb de la NASA capturó dos galaxias espirales en proceso de fusión ubicada a 250 millones de distancia de la Tierra, las pudo ver con su cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) y su instrumento de infrarrojo medio (MIRI), debido al brillo intenso en luz infrarroja que emitían ambas.

Científicos las nombraron: Arp 220, son dos galaxias en fusión infrarroja ultraluminosa (ULIRG), su brillo equivale a más de un millón de millones de soles, se ubica a 250 millones de añoz luz de la Tierra, en la constelación de Serpens donde es el objetivo número 220 en el Atlas de Galaxias Peculiares, catálogo astronóminco de galaxias hecho por el astrónomo estadunidense Halton Arp; nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene una luminosidad mucho menor que equivale a diez mil millones de soles.

hey girl, are you an ULIRG? because you shine brighter than a trillion suns ✨



Arp 220 is an ultra-luminous infrared galaxy (ULIRG) that emits 300 times more light than the Milky Way. It also happens to glow brightest in infrared light, Webb's specialty: https://t.co/EF5ygizgyA pic.twitter.com/KRgQ03DI3e — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) April 17, 2023

¿Cuándo comenzó la fusión de estas dos galaxias espirales?

Comenzó hace 700 millones de años, la colisión provocó un enorme estallido de nacimientos de estrellas, aproximadamente 200 enormes cúmulos estelares abarcan una región llena de polvo de unos 5 mil años luz de diámetro, que equivale al 5% del diámetro de la Vía Láctea, la cantidad de gas en esta región es igual a todo el gas que cubre la Vía Láctea.

¿Qué encontró antes el James Webb?

Observaciones anteriores de este telescopio revelaron cerca de 100 remanentes de supernova (SNR), en un área menor a 500 años luz, fue el telescopio Hubble de la NASA el que descubrió los núcleos de las galaxias madre separadas por mil 200 años luz.

Cada uno de los núcleos tiene un anillo giratorio de formación de estrellas que emite la deslumbrante luz infrarroja tan evidente para el telescopio James Webb, luz que crea picos de difracción, característica del estallido estelar que muestra la foto.

El telescopio James Webb de la NASA captó afuera de esta fusión tenues colas de marea, que son una región delgada y alargada de estrellas y gas interestelar que se extiende al espacio y es representado de color azul, una evidencia del movimiento, el material orgánico es el de color naranja que aparece en filamentos.

James Webb Arp 220|Cortesía: NASA, ESA, CSA, STScI

¿Qué hace el telescopio James Webb de la NASA?

El telescopio espacial James Webb es el principal observatorio de ciencia espacial del mundo, ayudará a los científicos a resolver misterios del sistema solar y más allá, porque tiene la capacidad de observar mundos distantes alrededor de otras estrellas, además explorará las misteriosas estructuras y orígenes del universo, lo lidera la NASA con sus socios, de la ESA (Agencia Espacial Europea) y la Agencia Espacial Canadiense.

