Telescopio Webb capta imágenes claras de los anillos de Neptuno

El telescopio Webb de la NASA capturó las imágenes más claras de los anillos de Neptuno en más de 33 años. Las cámaras también revelaron cómo luce el gigante de hielo bajo una luz completamente nueva.

La NASA informó que lo más llamativo de las imágenes captadas por el telescopio James Webb es la nítida vista de los anillos de Neptuno, los cuales no se habían visto desde 1989 después del viaje de la nave espacial Voyager 2.

Además de varios anillos estrechos y brillantes, la calidad de la imagen del telescopio Webb muestra claramente las bandas de polvo más débiles de Neptuno.

Hola, Neptuno. ¿Estos son tus anillos?

Esta imagen reciente de @NASAWebb es la vista más clara de los anillos de Neptuno en más de 30 años y la primera en luz infrarroja. Contempla las imágenes del planeta y sus bandas de polvo, sus anillos y sus lunas: https://t.co/NYAlDVi5K7 pic.twitter.com/ciYEs5KF0w — NASA en español (@NASA_es) September 21, 2022

“Han pasado tres décadas desde la última vez que vimos estos anillos tenues y polvorientos, y esta es la primera vez que los vemos en el infrarrojo”, señala Heidi Hammel, experta en el sistema de Neptuno y científica interdisciplinaria de Webb.

Qué descubrió el telescopio James Webb de Neptuno

El telescopio Webb también capturó siete de las 14 lunas conocidas de Neptuno, en las que se vio un punto de luz muy brillante que luce los característicos picos de difracción que se ven en muchas de las imágenes de Webb, pero esto no es una estrella. Más bien, esta es la luna grande e inusual de Neptuno, Tritón.

Cubierto con un brillo helado de nitrógeno condensado, Triton refleja un promedio del 70 por ciento de la luz solar que lo golpea. Tritón orbita a Neptuno en una órbita retrógrada inusual, lo que lleva a los astrónomos a especular que esta luna era originalmente un objeto del cinturón de Kuiper que fue capturado gravitacionalmente por Neptuno.

Por lo que la NASA ya planteó realizar estudios del telescopio Webb adicionales a Tritón y Neptuno para el próximo año.

El telescopio Webb es el principal observatorio de ciencia espacial del mundo, que tiene el objetivo de resolver misterios en nuestro sistema solar e investigará las misteriosas estructuras y orígenes de nuestro universo y nuestro lugar en él.