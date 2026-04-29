VIDEO: Pasajero llama por celular dentro de avión en EU ¡y lo sacan de la cabina!

En Estados Unidos, un pasajero provocó un escándalo en un avión de Delta Airlines de Miami a Atlanta el 27 de abril de 2026, al negarse a terminar una llamada por teléfono celular durante las labores de rodaje.

Videos grabados por otros pasajeros capturan el momento exacto en que otras personas le piden que se calle, lo que escaló hasta forzar el regreso del avión a la puerta de embarque.

Qué pasó con el pasajero del vuelo Delta 1323 en Miami

El vuelo 1323 de Delta saldría de Miami con destino a Atlanta el lunes 27 de abril, pero todo cambió durante el rodaje. Un pasajero ignoró instrucciones repetidas de la tripulación para finalizar su llamada telefónica. Esta desobediencia generó tensión inmediata. Los videos, grabados por pasajeros, muestran a varios viajeros llamando al individuo a detener la conversación.

“Por favor, sé considerado. Piensa en ti mismo y en todos nosotros”, menciona otro viajero.

La situación escaló rápidamente. El pasajero se volvió disruptivo, lo que obligó a la aeronave a regresar a la puerta de embarque. Allí, el personal de Delta lo retiró del avión de manera segura.

Declaración oficial de Delta: "El cliente no cumplió con instrucciones repetidas"

Delta Airlines emitió un comunicado detallado sobre el suceso y destacó que el cliente no siguió las indicaciones de la tripulación para que terminara su llamada telefónica mientras hacían las maniobras de rodaje del avión.

Agregan que “el cliente se volvió disruptivo y la aeronave regresó a la puerta, donde lo retiraron del avión”. Finalmente, “el vuelo despegó nuevamente aproximadamente una hora después del horario programado”

Por qué no se puede usar el celular en el avión durante el despegue

El personal de un avión o las instrucciones colocadas al frente del asiento suelen recordar a los pasajeros que no está permitido usar el teléfono celular hasta descender del avión o cuando las luces indicadoras lo marquen.

Aunque estemos en la pista de aterrizaje y el avión no pueda caerse, el usar el teléfono celular puede causar interferencias en las comunicaciones, no solo de los aviones, sino de carros de equipaje, camiones, y demás personal de seguridad.

Qué dicen las reglas de la FAA sobre el modo avión

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) recuerda que la interferencia puede afectar los sistemas de comunicación y navegación de aviones. En 2013, la misma dependencia sólo permitió que estos aparatos sean usados en modo avión, sin conectarse a la red celular.

