“¡Váyanse!”: Robot con IA enfrenta a jabalíes y se vuelve viral en Polonia VIDEO

Un robot humanoide equipado con Inteligencia Artificial protagonizó una escena que parece sacada de una películade ciencia ficción: ahuyentó a una manada de jabalíes salvajes en plena ciudad de Polonia, en un video que rápidamente se volvió viral.

El hecho ocurrió en Varsovia, donde el robot, conocido como Edward Warchocki, fue captado mientras gritaba en polaco “¡Váyanse!” a los animales, que finalmente huyeron hacia el bosque.

¿Qué robot protagonizó el video viral en Polonia?

Se trata del modelo Unitree G1, un robot humanoide desarrollado con software de inteligencia artificial, capaz de moverse de forma autónoma e interactuar con su entorno.

Este tipo de robots están diseñados para tareas complejas, desde asistencia hasta exploración, pero el caso de Varsovia ha demostrado su potencial en situaciones inesperadas.

🤖 Meet Edward — the Polish robot that’s out here chasing wild boars like it’s his full-time job.



In Poland, wild boars have been invading cities and causing chaos. So one guy decided to fight back with a Unitree G1 humanoid robot named Edward Warchocki.



No guns. No fences.… pic.twitter.com/aOyrkRJwSv — American™ (@1776_13) April 12, 2026

¿Cómo reaccionaron los jabalíes ante el robot humano de en Polonia?

En el video, se observa cómo el robot se acerca a la manada mientras emite órdenes en voz alta. Los jabalíes, visiblemente alertados por el sonido y la presencia del dispositivo, retroceden y finalmente se dispersan, evitando cualquier confrontación.

Expertos señalan que los animales salvajes suelen reaccionar ante estímulos desconocidos, lo que pudo haber sido clave para que el robot lograra ahuyentarlos.

¿Quién es Edward Warchocki y por qué es famoso?

El robot no es un desconocido en Polonia. Edward Warchocki ya había ganado notoriedad mediática tras aparecer en espacios públicos e incluso visitar el Parlamento polaco.

En una ocasión, recorrió los pasillos del Sejm, donde interactuó con legisladores, además de participar en programas de televisión; de hecho su popularidad ha crecido como un ejemplo de cómo la inteligencia artificial está integrándose en la vida cotidiana.

100 000 zł za odcinek. To dużo, czy mało…? pic.twitter.com/noumO4HsCO — Edward Warchocki (@edwardwarchocki) April 14, 2026

¿Qué implica este avance tecnológico en Polonia?

El episodio no solo es curioso, ya que también muestra el avance de la robótica en escenarios reales. La capacidad de un robot para interactuar con animales y modificar su comportamiento abre nuevas posibilidades en áreas como control de fauna, seguridad y gestión urbana.

La tecnología que sorprende y plantea preguntas… Lo que comenzó como un experimento tecnológico se ha convertido en un fenómeno viral que ilustra el alcance de la inteligencia artificial en el mundo real; ¿estamos viendo el inicio de robots que no solo conviven con humanos, sino que también interactúan con la naturaleza de formas inesperadas?