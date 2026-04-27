Reconstruyen con Inteligencia Artificial a víctima de erupción del Vesubio, en Pompeya

¿Cómo saber cómo eran los habitantes de Italia de hace 2 mil años? Expertos encontraron los restos de una víctima de la erupción del volcán Vesubio y, con ayuda de la Inteligencia Artificial, generaron una imagen de cómo sería.

El Parque Arqueológico de Pompeya publicó las imágenes hoy 27 de abril de 2026. La recreación surge de restos hallados recientemente fuera de una de las puertas del sur de la ciudad.

El rostro de Pompeya: así lucían sus habitantes según la inteligencia artificial

Los restos consisten en dos hombres que trataban de escapar de la ciudad durante la erupción: uno de ellos trataba de cubrirse la cabeza “con un mortero y un jarrón de terracota”, explicó Gabriel Zuchtriegel, director del Parque Arqueológico de Pompeya.

Los expertos piensan que una lluvia de rocas volcánicas lo mató en las primeras horas del segundo día de la erupción, mientras trataba de escapar hacia el mar. Entre sus pertenencias estaban una lámpara y 10 monedas de bronce.

¿Cómo ayuda la tecnología a preservar el patrimonio de Pompeya?

La reconstrucción de la imagen fue hecha en colaboración con la Universidad de Padua. El director del Parque consideró que esta tecnología puede ser más importante en un futuro no sólo con el fin de “proteger un patrimonio tan frágil y extenso como la ciudad de Pompeya, sino también para presentar este patrimonio complejo y rico a una audiencia cada vez más diversa”.

Breve historia de la tragedia: del esplendor de Pompeya a la ceniza volcánica

Pompeya florecía hace casi 2 mil años, cuando el Vesubio la sepultó en material piroclástico y ceniza alrededor del mediodía del 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Un día después, la ciudad quedó cubierta por nubes de gases.

Las construcciones quedaron destruidas, su población fue aplastada o asfixiada, en tanto que la ciudad quedó sepultada bajo ceniza y piedra.

Por siglos, Pompeya quedó perfectamente cubierta en ceniza que cubrió sus restos y, a partir del siglo XVIII, especialistas comenzaron a describir los restos de la ciudad, entre ellos, un anfiteatro y un foro, así como casas del siglo IV antes de Cristo.

El destino atrajo a 4.3 millones de visitantes en 2024, según estadísticas recientes y es un gran sitio turístico a 25 kilómetros de Nápoles.