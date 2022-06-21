Tribunal de Japón confirma la prohibición del matrimonio homosexual

Una corte de Japón falló a favor del gobierno al indicar que la prohibición del matrimonio homosexual no viola la Constitución y rechazó tres demandas sobre la violación al derecho de la unión libre y la igualdad.

El lunes, el Tribunal de Distrito de Osaka refrendó el reconocimiento que hace la Constitución de Japón hacia el matrimonio “basado únicamente en el consentimiento mutuo de ambos sexos”, entendiendo que sólo puede ser entre un hombre y una mujer.

Con el fallo se desestimó la solicitud de compensación económica de un millón de yenes que habían exigido tres parejas que apelaban que el artículo 14 de la Constitución estipula la igualdad ante la ley y la no discriminación en las relaciones políticas, económicos o sociales por razones de raza, credo, sexo, condición social u origen.

Esta última es la provisión esgrimida por el gobierno de Japón para resistirse a la legalización del matrimonio homosexual y se considera un revés para los derechos de las parejas homosexuales, después de que el Tribunal del Distrito de Sapporo (norte) declarara en marzo de 2021 como inconstitucional la postura del Ejecutivo, la cual definió como "un trato discriminatorio sin base racional".

En ese momento, tres parejas de la región decidieron presentar la demanda tras intentar registrarse como matrimonios y ser rechazas bajo el argumento de que los matrimonios entre personas del mismo sexo no tienen estatus legal en el país.

Pese a reconocer la inconstitucionalidad de esa interpretación, el tribunal de Sapporo también rechazó la petición de indemnización que los demandantes pedían al Estado por el daño psicológico causado por su reticencia a enmendar la ley para legalizar sus matrimonios.

Además de las demandas colectivas presentadas en Sapporo y Osaka, se presentaron otras tres denuncias similares en Tokio, Nagoya y Fukuoka, que todavía están pendientes de resolución.

Asia y África son los continentes más rezagados, ya que solo un país en cada continente ha legalizado el matrimonio homosexual.