Protestas en Japón por intención de verter agua contaminada de Fukushima en el mar

La insistencia de Japón en su plan de verter al mar el agua contaminada de Fukushima se enfrenta a una oposición cada vez mayor, sobre todo por parte de las haenyeo, mujeres buceadoras de la provincia surcoreana de Jeju, que dependen del océano para su subsistencia y se teme que sufran importantes riesgos para su salud a causa del vertido.

Los expertos han advertido de que el agua contaminada del desastre nuclear de Fukushima, siguiendo la dirección de las corrientes oceánicas, podría llegar a la mayor isla de Corea del Sur, la isla de Jeju, en su costa occidentaL.

Esta zona es especialmente significativa, ya que es el lugar tradicional de buceo de los Haenyeo, que llevan generaciones recolectando en estas aguas.

Recientemente, los Haenyeo de Jeju y los pescadores locales celebraron una manifestación marítima en el mar frontal de Jeju, donde más de 20 barcos pesqueros zarparon simultáneamente con pancartas en las que se leía "oponerse al vertido de agua contaminada por la energía nuclear de Fukushima" y "proteger las aguas de Jeju".

La actividad marca la primera manifestación marítima en Jeju contra el plan de Japón de verter agua contaminada al mar.

A pesar de la oposición dentro y fuera de #Japón, el país continuará con su plan de verter agua radiactiva de la central nuclear de #Fukushima al Océano #Pacíficohttps://t.co/klHvNieEAk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 12, 2023

“La contaminación nuclear no es sólo un problema al que se enfrentan los haenyeo. La naturaleza es cíclica, y nadie puede escapar a las consecuencias de la contaminación nuclear”. Yujung Lee, uno de los Haenyeo. Yujung Lee, uno de los Haenyeo.

En 2016, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) incluyó la cultura de las haenyeo de Jeju en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Tras el vertido de agua contaminada por la energía nuclear, es probable que desaparezca la cultura de la mujer de mar.

“Las haenyeo, que se sumergen en las profundidades del mar para recoger caracolas, se enfrentan a riesgos para su salud por la contaminación nuclear del agua de mar. Por eso insistimos en la importancia de impedir que Japón vierta aguas residuales contaminadas al mar. Sin embargo, no podemos actuar solos en este asunto. Si se detecta contaminación nuclear en el agua del mar, seguramente los haenyeo no volverán a salir al mar y nadie trabajará como haenyeo”. Kim Mi-ja, director general de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras de Seogwipo.

¿Por qué quieren verter agua contaminada en Fukushima?

A 12 años del caos nuclear en Fukushima, el terror se reavivó, principalmente, para los habitantes de la zona del desastre en Japón y el anuncio de descargar aguas residuales radiactivas en el mar, ya es motivo de críticas nacionales e internacionales.

El gobierno alega falta de espacio en los tanques de almacenamiento, y para probar que el agua no representa ningún peligro, criaron algunos peces en ella. Sin embargo, algunos siguen sin estar de acuerdo con la decisión.

“Entonces, si el agua contaminada se vierte en el Océano Pacífico, dichos elementos radiactivos se acumularán dentro de los animales marinos que habitan en los océanos cerca de Japón, y afectarán al mundo a través de las corrientes oceánicas y las cadenas alimentarias”. Luo Qingping/experto nuclear.

A los pescadores también les preocupa la seguridad del agua y los daños que pueda sufrir su industria. Algunos opinan que todavía es demasiado pronto para liberar el agua tratada en el océano.

Desde el 2021, el plan de las autoridades japonesas es descargar paulatinamente millones de litros de aguas residuales en el océano durante los próximos 30 años. La gente teme que la realidad supere la ficción de historias futuristas en donde se proyecta un daño irreversible.