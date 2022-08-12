Ejército de EU causa contaminación acústica en Japón: residentes

Residentes de la prefectura de prefectura de Kanagawa, se quejan de contaminación acústica que el ejército de Estados Unidos (EU) provoca en una base militar que comparte con el ejército de Japón.

Los japoneses que viven cerca de la Instalación Aérea Naval de Atsugi (NAF por sus siglas en inglés), han presentado repetidamente demandas, a lo largo de los años, contra el ejército estadunidense estacionado en la base por la contaminación acústica, que se ha hecho insoportable para los residentes.

La NAF Atsugi, compartida por la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón (JMSDF por sus siglas en inglés) y el ejército de Estados Unidos (EU) que se encuentra en Japón, cubre un área de aproximadamente cinco millones de metros cuadrados y se extiende por las ciudades de Yamato y Ayase en la prefectura de Kanagawa.

La Instalación Aérea Naval de Atsugi ha causado contaminación acústica durante más de 60 años, por lo que residentes de las cercanías de la base militar presentaron por primera vez, una demanda acerca de dicha contaminación en el año de 1976 y actualmente se encuentran presentando una quinta demanda.

El jefe de la Alianza para la Prevención del Ruido contra la NAF Atsugi señala que: "Nuestra vida diaria se ve perturbada por las explosiones del ejército estadunidense. El ruido ha excedido nuestra tolerancia, por lo que creamos una organización especial para realizar actividades de protesta con la esperanza de mejorar el problema de la contaminación acústica. Sin embargo, hasta ahora, el problema no se ha resuelto".

El Acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas entre Japón y Estados Unidos (SOFA por sus siglas en inglés), un pacto bilateral que otorga a los militares y trabajadores civiles de EU en Japón un estatus legal privilegiado, ha sido ampliamente criticado en Japón por ser demasiado protector para el personal estadunidense en la base.

"Han pasado más de 60 años desde que se firmó el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas entre Japón y Estados Unidos. Creo que es necesario revisar el acuerdo", agrega el japonés, Ishigooka Tadao.

RESIDENTS SEEKS DAMAGES OVER U.S. AIRCRAFT NOISE POLLUTION (JAPAN)

"Night flight from 10 p.m. to 6 p.m. is supposedly restricted. However, it has been happening and causing serious health issues from sleep deprivation." 2,800 are seeking compensation.https://t.co/s2YucYtObr pic.twitter.com/nXib903DH5 — NoiseAdapt (@noiseadapt) October 4, 2018

Residentes se quejan de contaminación acústica de Estados Unidos desde hace más de 60 años en Japón

Conforme al acuerdo del año 1960, el sistema de justicia estadunidense, en lugar del japonés, tiene el derecho principal de jurisdicción sobre los delitos cometidos por el personal de servicio estadounidense de la base y su "componente civil" si el acusado estaba "actuando en cumplimiento de sus funciones oficiales".

Más de 8 mil residentes, en una quinta demanda por infracción de contaminación acústica en la NAF Atsugi, están exigiendo nuevamente que los funcionarios japoneses y estadunidenses presenten medidas para terminar efectivamente con la contaminación acústica.

Oonami Shuji, jefe de los demandantes en la quinta demanda contra el ruido de la NAF Atsugi, señala que: "El Acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas entre Japón y Estados Unidos se ha convertido en una barrera jurídica para oponerse a las tropas estadunidenses estacionadas en Japón y llevar a cabo actividades para proteger sus derechos legítimos".

Did you know in 1996 Japan's Ministry of the Environment created a list of "100 Soundscapes of Japan" to counter noise pollution?



This not only brings environmental awareness but also so we can literally stop & truly listen: an aural immersion of natural & man-made sounds. pic.twitter.com/45e2mhU5W6 — Michel Lara (@VeraCausa9) April 23, 2022

Tweet

