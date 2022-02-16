Dron de Estados Unidos vigila frontera de Ucrania con Rusia

Estados Unidos lanzó un dron para patrullar las fronteras de Ucrania y Rusia, mientras el Ejército de Vladimir Putin se movía del lugar tras completar una serie de ejercicios militares, tal como lo anunció ayer el presidente ruso.

El sitio web Flightradar24 mostró que el dron de Estados Unidos Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk voló a 56 mil pies sobre Ucrania el martes, más tarde se captó que el aparato se dirigía hacia el punto donde se detectó por primera vez, frente a la costa de Sicilia.

Los analistas militares aseguran que el vuelo del dron intenta verificar las declaraciones del presidente de Rusia sobre el retiro de algunas tropas de la zona donde había estado realizando ejercicios con las fuerzas bielorrusas, esto debido a que Estados Unidos y la OTAN cuestionaron las afirmaciones de una retirada rusa.

Esta no es la primera vez que Estados Unidos envía a un dron a la frontera de Ucrania, anteriormente otro aparato captó a más de 100 mil soldados rusos concentrados en las fronteras.

|Reuters

Estados Unidos considera que aún es posible un ataque de Rusia

A pesar de que Rusia anunció la retirada de su Ejército de la frontera con Ucrania, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aseguró que aún es posible un ataque contra Ucrania, pues no había podido verificar el retiro de las tropas de Moscú.

El presidente de Estados Unidos agregó que su país no busca una confrontación directa con Rusia, sin embargo, aseveró que su país responderá con fuerza si Vladimir Putin ataca a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Ucrania.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, confirmó el repliegue de algunas unidades rusas de la frontera con Ucrania, pero matizó que no se debe a la “histeria” de Occidente, ya que el movimiento de su Ejército estaba programado.