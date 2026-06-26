La intimidante declaración de Javier Corral contra TV Azteca

El senador por Morena, Javier Corral, quien se reunió con su compañero Enrique Inzunza, acusado de narcotráfico, confundió la crítica periodística de Azteca Noticias con posicionamientos políticos y sugirió de forma autoritaria rerirar la concesión a TV Azteca.

Esta postura intolerante y autoritaria, propia de regímenes que buscan arrancar la crítica de raíz utilizando al Estado, retrata de cuerpo entero un intento de represión hacia las opiniones diferentes.

Las declaraciones del senador ponen en alerta la defensa de la libertad de expresión en México y el papel del periodismo crítico frente al poder.

¿Qué dijo Javier Corral?

Corral Jurado indicó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y Radiodifusión "tiene un marco legal muy claramente definido para no permitir que las concesiones que el Estado otorga a los particulares para prestar un servicio público, como es el de radio y televisión se utilice como cañón para enfrentar a adversarios o para intimidar a competidores o para calumnia a enemigos políticos".

Insistió en que existen condiciones claras en los títulos de concesión que prohiben la utilización de estas concesiones para esos usos.

"Nada más hay que aplicar la legislación, ese es el tema pero no quieren", arremetió el exgobernador de Chihuahua en una entrevista desde el Senado de la República.