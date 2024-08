Javier Corral toma protesta como senador a pesar de tener una orden de aprehensión

Este jueves, durante la sesión constitutiva del Senado, Javier Corral , senador del Grupo Parlamentario de Morena, rindió protesta al cargo en medio de un clima de controversia y tensión.

Corral, quien es originario del estado de Chihuahua, se vio envuelto en una situación legal complicada, ya que desde la mañana se había recibido en la oficialía de partes de la Cámara Alta un documento que contenía una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Chihuahua en su contra.

¿Qué dijo Javier Corral sobre la orden de aprehensión que recibió?

A pesar de las acusaciones en su contra, el senador rechazó categóricamente ser un prófugo de la justicia. En su intervención, Corral afirmó que su intención era cumplir con su deber como legislador y que se encontraba en la legalidad. Este acto de rendir protesta se interpretó como una estrategia para obtener la inmunidad que le confiere su nuevo cargo, lo que le permitiría evitar ser detenido mientras se resuelve su situación legal.

“Tengolas manos limpias, la conciencia tranquila, tengo muy claros mis valores, mis principios, nunca ha sido mi propósito eludir ni responder estas afirmaciones, lo que pasa es que lo que hay es toda una campaña no sólo política de persecución, también mediática en muchos sentidos. Yo me he conducido con absoluta honestidad personal”, puntualizó

Hace unos momentos el @TEPJF_informa ha confirmado por unanimidad de votos mi elegibilidad como Senador de la República por el principio de representación proporcional, echando abajo la patraña de “prófugo de la justicia” impulsada por el gobierno de @MaruCampos_G y los embustes… — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) August 29, 2024

Javier Corral denuncia persecución política

Tras rendir protesta como senador en la Sesión Constitutiva del Senado, Javier Corral expresó su firme intención de enfrentar el proceso legal en su contra, al mismo tiempo que denunció lo que considera una persecución política orquestada por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Corral subrayó que las acciones en su contra son parte de una maniobra política con una “intencionalidad muy clara”, y criticó al Partido Acción Nacional (PAN) por lo que considera una falta de ética al involucrarse en esta situación.

“Todo es una maniobra política, todo tiene una intencionalidad muy clara y qué vergüenza que el PAN caiga tan bajo y sea cómplice y de cobijo a una patraña como ésta”,