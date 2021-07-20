Jeff Bezos llegó al espacio con su propia nave

Su compañía, Blue Origin, efectuó con éxito su primer vuelo suborbital...

Bezos estuvo acompañado de otros tres tripulantes...

Viajaron en New Shepard, una combinación de cohete y cápsula autónoma...

No se puede pilotar desde su interior...

Efectuó un vuelo que duró poco más de 10 minutos...

Alcanzó los 100 kilómetros de altura, en la llamada línea de Kármán...

El límite entre la atmósfera terrestre y el espacio...