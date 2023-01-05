El actor Jeremy Renner comparte un video desde el hospital

El actor de Marvel, Jeremy Renner, compartió un video de “un día de spa” desde el hospital en el que se encuentra recuperándose tras sufrir un accidente en vísperas de Año Nuevo mientras quitaba la nieve de su casa.

“Un día en la UCI ‘no tan genial’ se convirtió en un increíble día de spa con mi hermana y mi mamá. Muchas gracias”, se lee en el pie de foto con el que Jeremy Renner acompañó al video.

En el clip, Jeremy Renner dijo que ese era su primer baño en una semana, desde que ocurrió el accidente. En las imágenes se ve al actor recibiendo un masaje en la cabeza, mientras utiliza una mascarilla de oxígeno.

Un día antes, el actor de Marvel también compartió una foto desde la cama del hospital en Nevada donde se encuentra, en la imagen se veía con algunos golpes en la cara y tubos de oxígeno en la nariz.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023

¿Qué le pasó al actor Jeremy Renner?

Las autoridades informaron que el día de Año Nuevo, Jeremy Renner fue atropellado por su auto quitanieves cuando lo sacó para limpiar la nieve del camino de su casa para sacar su carro atorado en un montículo de nieve.

El publicista de Renner y los funcionarios locales informaron que el actor se encontraba en estado crítico pero estable después de su accidente. Él "sufrió un traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas", dijo su publicista.

Jeremy Renner, de 51 años, fue nominado a un Premio de la Academia al mejor actor por su trabajo en la película de 2008 "The Hurt Locker", que también ganó el Oscar a la mejor película. Recibió una nominación a actor de reparto por su trabajo en "The Town" del 2010.

Después de su éxito en "The Hurt Locker", Jeremy Renner protagonizó múltiples proyectos de Marvel, así como dos películas de "Mission: Impossible", "Arrival" y "American Hustle", entre otras.