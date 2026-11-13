Este viernes 13 de noviembre se cumple un año de la desaparición de Jeshua Cisneros Lechuga, quien fue visto por última vez mientras regresaba a su casa en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Jeshua regresaba de visitar a un amigo en la colonia Jardines de la Hacienda, por lo que no era un trayecto desconocido para él, pero aquella noche, al ya no haber transporte público, decidió regresar caminando.

A un año de su desaparición, continúan abiertas las preguntas sobre lo que verdaderamente ocurrió minutos antes de llegar a su destino.

¿Cómo desapareció Jeshua Cisneros?

La noche del 13 de noviembre de 2025, Jeshua salió alrededor de las 22:30 horas de la casa de su mejor amigo en Jardines de la Hacienda, con dirección a su domicilio en Arcos del Alba.

Como ya no había transporte público, decidió caminar por la lateral de la autopista México–Querétaro. Durante el camino, habría enviado un mensaje a su madre para avisarle que tenía poca batería en el celular, pero que ya iba de regreso.

“Él tenía la indicación de que en caso de que yo no contestara para pedirle un Uber, o ya fuera tarde, que se quedara en el lugar en donde él estaba en ese momento, sin embargo, pues a mí no me avisa”. — Karla Cisneros, madre de Jeshua en entrevista con Azteca Noticias

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de su recorrido. Primero fue captado saliendo de Jardines de la Hacienda y después caminando por las inmediaciones de Plaza San Marcos.

Caminó sobre la lateral de la autopista, en dirección a la zona industrial de Cuamatla, pero es ahí donde el rastro de Jeshua se pierde.

De acuerdo con la familia, las cámaras del sistema C4 y de las empresas localizadas en el lugar, que podrían haber aportado información crucial, no funcionaban en ese momento.

🚨 Desaparición de Jeshua Cisneros: nuevas pistas apuntan a presunto abuso policial



La madre de la víctima recibió mensajes anónimos que señalan directamente a cuatro elementos de seguridad del #Edomex por el caso.



El joven de 18 años fue visto por última vez en el Parque… pic.twitter.com/M1G0uHU8fa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 25, 2026

Líneas de investigación sobre la desaparición de Jeshua Cisneros

Una de las principales líneas de investigación surgió después de que testigos aseguraran ver la mochila de Jeshua tirada a la altura del Parque Industrial Cuamatla, por lo que se empezó a hablar de desaparición forzada, explicó Karla para un entrevista en Azteca Noticias.

Aunque esta línea se mantiene detenida, la madre del joven y líder del colectivo Lirios Buscadores Izcalli comentó que en junio de 2026 recibió mensajes anónimos que señalaban la participación de policías estatales en la desaparición, y que su cuerpo presuntamente habría sido tirado en el Río de Cuautitlán.

“Nos hacen llegar un mensaje anónimo donde nos indican que sí fue detenido por policía estatales, que se les pasó la mano...y que lo arrojaron al río de Cuautitlán”. — Karla Cisneros

Tras dos meses de búsqueda, se descarta el punto al no encontrar ningún indicio de Jeshua.

A pesar de que la familia sospecha de la presencia de policías estatales en el caso, a un año no hay ninguna persona detenida, ni una línea de investigación sólida.

Las irregularidades denunciadas por la familia de Jeshua Cisneros

Durante este año, los familiares también han denunciado presuntas irregularidades en la investigación, entre ellas, la entrega tardía de grabaciones de cámaras de seguridad.

En su momento, Luis Cisneros, padre del joven aseguró que la Fiscalía les había informado que la empresa CRA International no había entregado videos que podrían ayudar a reconstruir el recorrido.

Días más tarde, la empresa informó que desde el 25 de noviembre de 2025 había proporcionado todo el material captado por sus cámaras.

Ocho meses después, el colectivo Lirios Buscadores Izcalli dio a conocer que un grupo de policías intentó ingresar a la casa de Karla Lechuga sin contar con una orden judicial.

A 365 días de la desaparición, la familia continúa exigiendo que se esclarezcan los hechos y se investiguen todas las pistas, porque Jeshua no es una ficha de búsqueda más; es un hermano y un hijo al que siguen esperando en casa.