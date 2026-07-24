Surgen nuevas pistas tras desaparición de Jeshua Cisneros; mensajes apuntan a 4 sospechosos

La noche del 13 de noviembre, Jeshua Cisneros Lechuga caminaba de regreso a casa cuando fue visto por última vez en calles de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex). A 8 meses de su desaparición, surgen nuevas pistas que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido con el joven de entonces 18 años.

Lirios Buscadores Izcalli informa pistas sobre la desaparición de Jeshua Cisneros

Mediante sus redes sociales, el colectivo de madres “Lirios Buscadores Izcalli” informó que la madre de Jeshua, Karla Lechuga, recibió mensajes anónimos que podrían ser clave para localizar al joven.

Fue en una entrevista, donde Karla informó que cuatro policías de la entidad mexiquense están siendo investigados por su posible participación en la desaparición del joven estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con base en los testimonios que se han podido recolectar, Jeshua caminaba sobre el Parque Industrial Cuamatla cuando una patrulla lo detuvo y lo comenzó a revisar.

Lo más extraño del caso es que los videos de seguridad muestran el recorrido que siguió el joven de regreso a su casa tras visitar a un amigo. Pero, al llegar a esta zona, se perdió por completo su rastro.

“Se les pasó la mano”: mensajes que reactivaron la búsqueda en canales de agua negra

De acuerdo con Lirios Buscadores, la familia recibió mensajes anónimos donde aseguraban que los policías estatales, a bordo de la patrulla ME290A5, habrían golpeado a Jeshua Cisneros.

Los uniformados presuntamente se encontraban fuera de su perímetro de patrullaje, sin que hasta la fecha hayan podido comprobar que estaban lejos de la zona donde fue visto Jeshua.

“Una denuncia anónima reveló a la familia de Jeshua que policías estatales lo habían golpeado;“se les pasó la mano” y lo tiraron al canal de Cuautitlán”, informó el colectivo de madres buscadoras.

Jeshua Cisneros desapareció tras visitar a un amigo

El joven desapareció la noche del 13 de noviembre cuando regresaba a casa tras visitar a un amigo en Jardines de la Hacienda, en Cuautitlán Izcalli.

Alrededor de las 22:00 horas sale rumbo a su casa en Arcos del Alba, pero como ya no había transporte, caminó bordeando la lateral de la autopista México–Querétaro.

Con las cámaras que pudo obtener la familia, Jeshua dejó Jardines de la Hacienda y llegó a la Plaza San Marcos, muy cerca de la autopista. Después camina hacia la zona industrial, pero es cuando se deja de ver.

Ocho meses de intensa búsqueda en un México con crisis de desaparecidos

A 8 meses, colectivos de búsqueda, familiares y las autoridades han realizado diversas jornadas de búsqueda, siempre con la esperanza de que Karla pueda volver a ver a su hijo.

Pero más allá de una cifra o de una ficha de búsqueda, Jeshua es un recordatorio de que detrás de cada persona desaparecida hay una familia que vive con la incertidumbre, el dolor y la esperanza de volver a abrazar a su ser querido.

Porque en un país donde nadie tiene derecho a desaparecer a otra persona, ninguna familia debería ser condenada a vivir con una ausencia sin respuestas.