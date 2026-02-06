Jimmy Lai, crítico del Partido Comunista Chino, enfrentaría cadena perpetua

Jimmy Lai, magnate de medios y crítico del Partido Comunista Chino , será sentenciado el próximo lunes luego de ser declarado culpable en diciembre bajo la ley de seguridad nacional impuesta por Beijing en Hong Kong. El empresario enfrenta la posibilidad de cadena perpetua.

Lai, de 78 años, es fundador del ahora desaparecido Apple Daily, un diario prodemocracia que dejó de operar tras el endurecimiento del control político en la ciudad. Fue arrestado en 2020, luego de la entrada en vigor de la legislación que China justificó como necesaria para preservar la estabilidad tras las protestas antigubernamentales de 2019.

De acuerdo con CNN, el caso ha sido seguido de cerca por gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales, que lo consideran un indicador del deterioro de la libertad de prensa en Hong Kong, excolonia británica que regresó al dominio chino en 1997.

¿Quién es Jimmy Lai y por qué su caso es relevante?

Jimmy Lai es un empresario nacido en China continental y radicado en Hong Kong, conocido por su postura abiertamente crítica del Partido Comunista Chino, según Reuters.

En 1995 fundó Apple Daily, uno de los diarios prodemocracia más influyentes de Hong Kong durante años, caracterizado por su línea editorial crítica hacia China y su respaldo a movimientos a favor de mayores libertades civiles .

AFP señala que Lai se convirtió en una figura central del movimiento prodemocracia en la ciudad, tanto por su actividad empresarial como por su respaldo público a protestas opositoras, lo que lo colocó en el centro de la confrontación política tras la imposición de la ley de seguridad nacional.

"I always say that press is the guardian of our democracy. Once such guardian is my friend Jimmy Lai."



Thank you, @SpeakerPelosi, for calling attention to #JimmyLai at the Washington Press Club dinner. When journalism is treated as a crime, freedom itself is at risk.… pic.twitter.com/n1ZwZs8TWx — #FreeJimmyLai (@SupportJimmyLai) February 5, 2026

¿A qué se enfrenta Jimmy Lai?

Jimmy Lai enfrenta cargos que contemplan penas máximas de cadena perpetua, al tratarse de delitos clasificados como amenazas a la seguridad del Estado bajo la legislación vigente.

El poder judicial de Hong Kong informó que la audiencia de sentencia fue programada para las 10:00 horas del lunes 9 de febrero de 2026, luego del fallo de culpabilidad emitido en diciembre.

Jimmy Lai was today convicted of sedition and conspiracy to collude with foreign forces in Hong Kong under the controversial National Security Law. Lai, a 78-year-old prisoner of conscience, now faces a potential sentence of life in prison.



Read the official press release,… pic.twitter.com/eQH77Tqrby — #FreeJimmyLai (@SupportJimmyLai) December 15, 2025

¿De qué trata la ley de seguridad nacional impuesta por China?

La ley de seguridad nacional fue impuesta por China en 2020, tras las protestas masivas de 2019, y criminaliza delitos como sedición, subversión y colusión con fuerzas extranjeras.

Las autoridades chinas han defendido la legislación como una medida necesaria para restablecer el orden y la estabilidad, mientras críticos citados por agencias internacionales de noticias, señalan que su aplicación ha reducido el margen de libertades en la ciudad .

Un caso visto como indicador del declive de la libertad de prensa

De acuerdo con Reuters, el proceso judicial contra Jimmy Lai ha generado críticas de gobiernos occidentales y defensores de derechos humanos, quienes han expresado preocupación por el impacto de la ley de seguridad nacional en las libertades civiles de Hong Kong .

AFP ha señalado que el cierre del Apple Daily y el encarcelamiento de su fundador se han convertido en uno de los casos más emblemáticos desde la entrada en vigor de la legislación impulsada por Beijing.

As days go on of Jimmy Lai’s detention, his health deteriorates.



Yesterday, I asked the Prime Minister directly whether 2026 would finally see the freedom for Jimmy Lai. pic.twitter.com/xg3LzQq5PV — Rachel Blake (@RNBlake) February 3, 2026

Autoridades rechazan vínculo con la libertad de prensa

Según agencias internacionales de noticias, el gobierno de Hong Kong ha reiterado que el juicio contra Jimmy Lai no tiene relación con su labor periodística, y que la ley de seguridad nacional se aplica de manera general para proteger la estabilidad y la seguridad.

En la misma línea, CNN ha reportado que las autoridades locales sostienen que el proceso es estrictamente legal, pese a las críticas provenientes del extranjero.