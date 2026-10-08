Libertad de expresión

Notas
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Caricaturista deberá disculparse con Itzul Barrera, de Morena, por cartón sobre arancel al aguacate
El caricaturista Paco Navarrete deberá ofrecer disculpas públicas durante 15 días a Itzul Barrera, diputada de Morena, por una caricatura sobre aranceles al aguacate.
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Adiós a los memes: Morena y aliados aprueban la llamada Ley Antimemes; pasa al Senado
¿Adiós a los memes y la sátira política? San Lázaro discute la “Ley Antimemes” que obligaría a plataformas a suspender cuentas y aplicar multas millonarias.
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Lo que pasó después del 68: los líderes que terminaron contra AMLO y Morena
A 58 años del 2 de octubre en Tlatelolco, la historia tomó caminos inesperados: algunos protagonistas del 68 terminaron cuestionando al movimiento político que encabezó AMLO más tarde.
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¡Se agudiza la censura! Aprueban en lo general y particular “Ley antimemes”
¿Cárcel y multas por memes? Arranca el debate en el Pleno por la reforma a la Ley de Propiedad Industrial. Sigue la sesión en directo.
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Día del Podcast: Origen y por qué el mundo no deja de escucharlos
Cada 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Podcast; conoce cómo surgió este formato, su impacto en la comunicación moderna y los datos más curiosos de la industria del audio.
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Azteca Noticias Podcast: La oferta completa de información, análisis y debate
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