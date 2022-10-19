Joe Biden confirma visita a México en diciembre de 2022

Joe Biden confirmó su vista a México para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte que será celebrada en diciembre de 2022.

La información fue compartida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien sostuvo una llamada con el mandatario estadounidense Joe Biden, este 18 de octubre.

Desde su cuenta de Twitter, el presidente AMLO detalló que la llamada con Joe Biden se realizó en tono cordial y además se abordaron temas sobre migración, seguridad y cooperación para el desarrollo.

"Me confirmó que visitará México para participar en la Cumbre de América del Norte", concluyó su publicación AMLO.

AMLO confirma visita de Joe Biden en diciembre de 2022|Twitter/lopezobrador_

AMLO también adjunto una fotografía en la que se le puede ver muy sonriente acompañado del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

La visita de Joe Biden a México se le suma a la del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en diciembre de 2022, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Cabe destacar que esta sería la primera vez que Joe Biden visite México desde que asumió su cargo como presidente de Estados Unidos desde el 20 de enero de 2021.

AMLO y Joe Biden solo se han reunido una vez desde que ambos asumieron su cargo como mandatarios de nación. El encuentro se suscitó en Washington D. C, capital de Estados Unidos, el pasado mes de julio de 2022.

AMLO anunció llamada con Joe Biden en su mañanera

Durante su mañanera de este martes 18 de octubre, AMLO anunció que sostendría una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Joe Biden, luego de que la Casa Blanca contactará al canciller Marcelo Ebrard.

"Son muy buenas las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos y nosotros no queremos pleito", expresó AMLO al ser cuestionado durante su conferencia matutina por la política energética mexicana en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).