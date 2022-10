¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 18 de octubre

En la mañanera de AMLO se abordaron temas principalmente de salud, como la pandemia de Covid-19. Checa el resumen del 18 de octubre.

Conferencia de prensa en vivo, desde Palacio Nacional. Martes 18 de octubre 2022 | Presidente AMLO

Sigue convocatoria para médicos especialistas

Zoé Robledo, titular del IMSS, informó en la mañanera de AMLO que sigue abierta la convocatoria para contratar a médicos especialistas. A la fecha se han registrado 2 mil 067 médicos.

#EnLaMañanera | Sigue abierta la convocatoria internacional para la contratación de médicos especialistas, a la fecha se han registrado 2 mil 067 médicos.



-Se ofrece un sueldo mensual de más de 53 mil pesos. pic.twitter.com/S6MSqSymbv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 18, 2022

Van 14 semanas de reducción de casos de Covid-19 en México



La Secretaría de Salud informó que ya son 14 semanas, es decir, tres meses en los que hay una reducción de casos de Covid-19.

La hospitalización muestra números mínimos y dos terceras partes no han tenido defunciones.

Además, hay el grupo de niños de 5 a 11 años tiene una cobertura de vacunación contra el Covid-19 del 55%, mientras que en todas las edades suman ya el 83%.

Cofepris presenta estudio sobre vapeadores

Alejandro Svarch Pérez, titular de la Cofepris, presentó un balance sobre el uso de vapeadores en jóvenes.



#EnLaMañanera | A cinco meses de la entrada en vigor del decreto para evitar la circulación de #Vapeadores esta mañana Alejandro Svarch Pérez, titular de la @COFEPRIS presentó un balance#ProhibidoProhibir pic.twitter.com/j0jhkWR8pw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 18, 2022

AMLO prevé que haya un buen sistema de salud en 2023

El Presidente prevé que a mediados del siguiente año tenga un sistema de salud integral en todo el país.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reconoció que aunque hay avances en materia de #Salud todavía hay clínicas y hospitales con falta de aparatos y personal pic.twitter.com/yNCn3vZZKM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 18, 2022

“Los centros de salud no están en buen estado, en general, no hay médicos generales, no hay especialista, faltan equipos y medicamentos. Se está trabajando haciendo un diagnóstico general y se va avanzando poco a poco”, reconoció AMLO.

Explicó que se está prácticamente “al 100" en Nayarit, Tlaxcala, Colima, y se prevé que haya un buen servicio en Baja California Sur, Sonora en Sinaloa, “espero que para mediados del años proximo tengamos todo el sistema de salud”, declaró.

#EnLaMañanera | En caso de urgencia médica, todos los hospitales públicos están obligados atender a pacientes sean o no derechohabientes del Seguro Social e ISSSTE, así lo explicó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/EAFgcsbYwT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 18, 2022

AMLO presume que México manejo crisis por pandemia

El Presidente aseguró que inversionistas estaodunidenses destacaron que México es de los países que mejor manejaron la crisis generada por la pandemia.





“Tenemos el mismo Producto Interno Bruto (PIB), una misma generación de riqueza que incluso ya estamos superando a España en generacion de riqueza, deben de ser como 20 o 21 billones de pesos del PIB. Solo tenemos deuda de 10 o 12 billines y en el caso de España, de esos 20 o 21 billones, su deuda es como de 25 billones”, indicó.

AMLO explica cómo enfrentará drogadicción en jóvenes

El mandatario explicó que se buscará el fortalecimiento de la familia para enfrentar el problema de la drogadicción de los jóvenes.

“Sostengo que podemos hacer, en el tiempo que nos queda, mucho para fortalecer familia y enfrentar el problema de la drogadicción, podemos lograr lo que no suceda lo que está pasando en Estados Unidos, donde los jóvenes andan metidos, no todos, pero sí es un problema grave de drogadicción, de fentanilo. Vamos a enfrentar abiertamente al fentanilo con todo el daño que causa porque es muerte fulminante, es dolorosisimo ver cómo andan como zombies, es muy fuerte”, declaró.