FOTOS: Joe Biden se hace viral por mostrar su lado más romántico

El presidente Joe Biden viajó a Georgia como parte de su agenda presidencial, donde tuvo que para encabezar un mitin con sus partidarios. Sin embargo, momentos antes de abordar el Marine One, el presidente de Estados Unidos recogió un diente de león para regalárselo a la primera dama, Jill Biden.

El romántico momento fue captado por la prensa internacional minutos antes de que el mandatario abordara junto a su esposa el helicóptero que los esperaba; sin embargo, al ver el diente de león, Joe Biden no dudó en recogerlo y entregárselo a Jill Biden, quien lo conservó por el resto del camino hasta la aeronave.

A través de redes sociales, los internautas calificaron el instante como un gesto lindo e incluso lo compararon con su predecesor, Donald Trump, quien no siempre tuvo el mejor trato hacia su esposa Melania Trump.

Entre la ex pareja presidencial existieron varios momentos de tensión que quedaron registrados, uno de ellos fue cuando Trump quiso tomarla de la mano y ella lo rechazó, así como cuando la dejaba atrás durante las caminatas.

|Crédito: Reuters

Joe Biden cumple 100 días de mandato

Durante su visita a Atlanta, Joe Biden tendrá que reunirse con Carter, el ex presidente vivo de mayor edad en Estados Unidos, y su esposa, la ex primera dama Rosalyn Carter.

Este viaje se brinda en el marco de los 100 días de su mandato, donde Joe Biden promocionó el paquete de ayuda Covid-19, recientemente aprobado.

El presidente de Estados Unidos informó también sobre el avance de la campaña de vacunación y aseguró que había prometido administrar 100 millones de vacunas durante sus primeros 100 días, pero la cifra ascendió a 220 millones.

Además, se celebrará un mitin en la ciudad de Atlanta, acto al que los asistentes acudirán en sus vehículos como medida de distanciamiento social, tal y como se hizo durante la campaña presidencial del entonces candidato demócrata.

La noche del miércoles Biden marcó sus 100 días de mandato con un discurso en el que expresó su voluntad reformadora en materia fiscal.