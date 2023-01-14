Hallan más documentos clasificados en la casa particular de Joe Biden

Nuevos documentos clasificados de la Casa Blanca fueron encontrados en la casa particular del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ubicada en Wilmington, Delaware.

La información fue confirmada por Richard Sauber, un abogado personal de la Casa Blanca, quien registró la residencia de Joe Biden y descubrió cinco páginas adicionales con marcas clasificadas.

De acuerdo con la información oficial, el pasado miércoles 11 de enero, los abogados personales del presidente de Estados Unidos, encontraron un documento clasificado en una habitación adyacente al garaje; sin embargo, al no contar con autorización para registrar la propiedad, tuvieron que retirarse.

De inmediato, el abogado personal de Biden se dirigió a la propiedad, ubica en Wilmington, Delaware, para facilitar la entrega de los documentos al Departamento de Justicia.

Mientras lo transfería a los funcionarios del DOJ que me acompañaban, se descubrieron cinco páginas adicionales con marcas de clasificado entre el material que lo acompañaba, para un total de seis páginas. Los funcionarios del DOJ que me acompañaban tomaron posesión de ellas inmediatamente. Richard Sauber

Joe Biden dice desconocer documentos clasificados

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos dijo desconocer que los documentos se encontraban bajo su poder y accedió en todo momento a cooperar con la justicia norteamericana.

Esto dijo Joe Biden sobre el supuesto globo espía chino|REUTERS

Cabe destacar que anteriormente, los colaboradores de Biden habían encontrado otro lote de documentos clasificados en su residencia y en un centro de estudios de Washington al que estaba asociado, por lo que el nuevo hallazgo suma 5 oficios más en posesión del presidente.

Los documentos hallados en la casa particular de Joe Biden corresponden a material clasificado relacionado cuando se desempeñaba como vicepresidente de Barack Obama de 2009 a 2017.

La situación que más ha causado alarma al Departamento de Justicia de Estados Unidos, es si el hijo del mandatario, Hunter Biden, pudo haber tenido acceso a la información clasificada.

En tanto, los republicanos de la Cámara de Representantes han iniciado ya una investigación sobre la gestión del Departamento de Justicia de los documentos clasificados almacenados que se encontraban en posesión del estadounidense.

La reciente revelación se suma a la investigación en contra del expresidente Donald Trump por la retención de documentos ultrasecretos en Mar-a-Lago, el resort en que reside en Florida.