El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya está en México para su primera visita con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte junto a sus homólogos de México y Canadá, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Justin Trudeau. El mandatario estadounidense llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) procedente de la frontera en El Paso, Texas.

A través de Fuerza Informativa Azteca se llevará a cabo la cobertura multiplataforma del aterrizaje de Joe Biden en el AIFA, con todos los detalles de su visita y el protocolo a seguir una vez que sea recibido en el aeropuerto ubicado en Zumpango de Ocampo, dentro del Estado de México y a 45 kilómetros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Méxcio (AICM), donde aterrizó su esposa Jill Biden.

Joe Biden descendió del avión presidencial en el AIFA; su primera visita a México como presidente de Estados Unidos|HENRY ROMERO/REUTERS

Visita de Joe Biden a México en vivo: el minuto a minuto de su llegada al AIFA

19:45 HORAS - Concluye la recepción del presidente de EU, Joe Biden, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El mandatario estadounidense fue recibido por López Obrador y Marcelo Ebrard; ahora el protocolo indica su dirección a Palacio Nacional en el centro de la CDMX.

19:43 HORAS - Arranca el automóvil con los presidentes de México y Estados Unidos desde el AIFA. Joe Biden y López Obrador serán trasladados junto a un convoy de seguridad rumbo a la CDMX.

19:40 HORAS - Joe Biden y AMLO abordaron "La Bestia", el automóvil blindado y personalizado por el Servicio Secreto de EU que los trasladará a la Ciudad de México, concretamente al Palacio Nacional.

Joe Biden y AMLO a bordo de “La Bestia” tras su llegada al AIFA|HENRY ROMERO/REUTERS

19:35 HORAS - Joe Biden desciende del avión presidencial. Pisa territorio mexicano por primera vez desde que asumió como presidente de Estados Unidos. Fue recibido por el presidente AMLO y por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

19:30 HORAS - Elementos del Servicio Secreto alistan el descenso de Joe Biden del avión presidencial. El Air Force One ya se encuentra detenido.

Hoy es un día histórico: por primera vez un presidente de Estados Unidos aterrizó en el #AIFA.



Joe Biden (@POTUS) fue recibido por el presidente López Obrador, el canciller @m_ebrard y los embajadores @emoctezumab y @USAmbMex. pic.twitter.com/R2uaVgGgH3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2023

19:20 HORAS - Joe Biden, a bordo del Boeing-747 "Air Force One" aterrizó de forma oficial en territorio mexicano. Llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde lo reciben alrededor de 200 peridositas nacionales y extranjeros.

19:00 HORAS - El Hotel Intercontinental, en la colonia Chapultepec, recibió a elementos de la Guardia Nacional, quienes apoyarán al Servicio Secreto de EU en el resguardo de las instalaciones para recibir al presidente Joe Biden, quien se hospedará en este inmueble durante su visita a México.

18:40 HORAS - El AIFA se alista para recibir al presidente de EU, Joe Biden, mediante un riguroso operativo de seguridad y vigilancia, el cual incluyó a los medios de comunicación, con Fuerza Informativa Azteca presente. Elementos de la SEDENA y Guardia Nacional permitieron el acceso, con presencia de alrededor de 200 periodistas nacionales y extranjeros.

🔴#ENVIVO | Después de varias revisiones de seguridad, la prensa, incluida #FIA, se alista para la llegada histórica de un presidente de Estados Unidos al #AIFA.



En el lugar se encuentra @AliciaGtzFIA para informarnos los detalles. pic.twitter.com/q35uG90I1t — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2023

18:00 HORAS - El avión presidencial de Joe Biden, el Boeing 747 "Air Force One", ya despegó y se encuentra en camino al AIFA, donde lo espera el presidente AMLO para llevar a cabo la recepción oficial previo a su traslado a Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la CDMX.

17:40 HORAS - "La Bestia", el automóvil personalizado del Servicio Secreto de EU, llegó al AIFA para preparar la llegada de Joe Biden a México. Vehículo que trasladará al mandatario estadounidense a la capital de México alrededor de las 19:00 horas.

Llegó al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, en Zumpango, Estado de México, #LaBestia, el vehículo en el que se transportará Joe Biden (@POTUS) durante su visita a #México. pic.twitter.com/Qq3PWwqGds — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 8, 2023

17:15 HORAS - Jill Biden, primera dama de EU, aterrizó en el AICM horas antes de la llegada de su esposo, Joe Biden, quien llegará al AIFA. Fue recibida por Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador y visitó la Basílica de Guadalupe.

17:00 HORAS - Previo a su visita a México, Joe Biden acudió a la frontera entre México y Estados Unidos en El Paso, Texas. Se tiene previsto que la reunión bilateral con AMLO incluya el problema fronterizo como prioridad en la discusión.

El presidente @POTUS acudió este domingo a la #frontera entre Estados Unidos y México, por primera vez desde que asumió el cargo hace casi dos años, para abordar uno de los asuntos con mayor carga política: la #migración ilegal. pic.twitter.com/lVrlbHI4H8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 8, 2023

15:00 HORAS - El presidente López Obrador ya vuela del sureste hacia a la zona Metropolitana del Valle de México para recibir a las 6: 50 P.M a su homólogo estadounidense Joe Biden, quien aterrizará en el AIFA en Zumpango, en el Estado de México.

9:00 HORAS - Este domingo 8 de enero se llevará a cabo la Cumbre de Líderes de Norteamérica entre México, Estados Unidos y Canadá. Se instalaron los dispositivos de seguridad especializados, con presencia del Servicio Secreto de EU, en zonas donde estará el presidente Joe Biden, quien tiene programada su llegada al AIFA a las 18:50 horas.

AMLO recibirá a Joe Biden en el AIFA y se dirigirán a Palacio Nacional; en su primer contacto dentro de territorio mexicano desde que el mandatario norteamericano asumió el cargo en enero de 2021.