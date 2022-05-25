Joe Biden aprueba orden contra estrangulamiento y violencia policial

Joe Biden firmó una orden ejecutiva que prohíbe la violencia policial y el uso de llaves de estrangulamiento durante las detenciones, con la intención de evitar más casos como el de George Floyd, quien murió asfixiado por un agente.

La nueva orden firmada por Joe Biden también especifica que afectará solo a los policías federales, además, promoverá la rendición de cuentas con una base de datos sobre su comportamiento.

La orden contra la violencia policial estipula que todos los policías deberán utilizar cámaras corporales en todos los arrestos que realicen, asimismo prohíbe el uso de maniobras letales o llaves de estrangulamiento, como ahorcar al detenido.

También permitirá modernizar la contratación de policías, el entrenamiento y su capacitación y creará un registro nacional de agentes despedidos por mala conducta.

I just signed an Executive Order that delivers the most significant police reform in decades. It will increase accountability, ban chokeholds, restrict no-knock entries, and more for federal law enforcement officers — and it incentivizes state and local officers to do the same. — President Biden (@POTUS) May 25, 2022

La orden aprobada por Joe Biden solo se aplicará a las agencias federales como el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, debido a que la Casa Blanca no puede intervenir en la seguridad de cada estado.

Durante la firma de la orden, Joe Biden estuvo acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris y de familiares de George Floyd y de Breonna Taylor, quienes murieron por violencia policial durante sus respectivos arrestos.

George Floyd murió por una llave de estrangulamiento

En mayo de 2022 se volvió viral la historia del arresto de George Floyd, quien murió a causa de la violencia policial. En los videos que se volvieron virales y se presentaron en el juicio se podía ver al hombre afromericano de 46 años en el suelo con la rodilla del ex policía en su cuello.

George Floyd estuvo durante ocho minutos en esa posición, a pesar de advertir en varias ocasiones a Derek Chauvin que no podía respirar y luchaba por inhalar bocanadas de aire.

Sin embargo, la petición de Floyd y los reclamos de los testigos no fueron suficientes para que el ex policía retirara su pierna del cuerpo de George Floyd, hasta que el hombre afroamericano quedó inconsciente.