Ex policía Derek Chauvin apela condena por asesinato de George Floyd

Derek Chauvin, el ex policía de Minneapolis sentenciado por la muerte de George Floyd, apeló a su condena bajo el argumento de que el juez de su caso abusó de su discreción y cometió múltiples errores durante el juicio.

Los abogados del ex policía presentaron 14 cuestiones distintas, una de las principales fue la decisión del juez de rechazar la petición de Derek Chauvin de trasladar el juicio fuera de Minneapolis, debido a la cantidad de información difundida previa al juicio.

La defensa del ex policía aseveró que los miembros del jurado estuvieron expuestos a “la abrumadora cobertura mediática que demonizaba a Chauvin y glorificaban a George Floyd, lo que generó un prejuicio”.

El recurso de apelación presentado por los abogados del ex policía solicitó al tribunal que revocara la condena e iniciara otro juicio en una nueva sede o que volviera a condenar a Derek Chauvin.

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Derek Chauvin condenado a 22,5 años de prisión por el asesinato de George Floydpic.twitter.com/4u6SFE0C65 — Alex Quiñones .•. (@qmoncaleano) June 25, 2021

¿Qué pasó con Derek Chauvin, ex policía que mató a George Floyd?

Derek Chauvin es un ex policía blanco de Minneapolis que fue condenado en abril del año pasado a 22 años y medio de cárcel acusado de matar a George Floyd, un hombre afromericano.

El ex agente se declaró culpable en diciembre de 2020 ante un tribunal de haber violado los derechos civiles de Floyd.

Por lo que el jurado encontró culpable a Derek Chauvin de asesinato no intencionado en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado.

El veredicto se consideró un hito en la condena del uso desproporcionado de la fuerza policial contra los afroamericanos.

¿Cómo murió George Floyd?

En mayo de 2022 se volvió viral la historia del arresto de George Floyd, donde murió a manos de un policía. En los videos que se volvieron virales y se presentaron en el juicio se podía ver al hombre afromericano de 46 años en el suelo con la rodilla del ex policía en su cuello.

George Floyd estuvo durante ocho minutos en esa posición, a pesar de advertir en varias ocasiones a Derek Chauvin que no podía respirar y luchaba por inhalar bocanadas de aire.

Sin embargo, la petición de Floyd y los reclamos de los testigos no fueron suficientes para que el ex policía retirara su pierna del cuerpo de George Floyd, hasta que el hombre afroamericano quedó inconsciente.