Joe Biden asegura que Rusia ya decidió atacar a Ucrania

El presidente de Estados Unidos Joe Biden, aseguró que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, ya tomó la decisión de atacar Ucrania, y lo hará en los próximos días.

“A partir de este momento, estoy convencido de que ya tomó la decisión”, indicó Joe Biden durante un mensaje ofrecido este viernes desde la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense añadió que Rusia tomará como pretexto la desinformación sobre los ataques a Donetsk para invadir Ucrania: “todo esto es consistente con las jugadas que los rusos han usado anteriormente”.

Por su parte, Antony Blinken, ministro de Estado detalló que la mitad de las fuerzas de Rusia que rodean a Ucrania están en posición de ataque.

Sin embargo, Joe Biden también aseguró que aún se puede llegar a un acuerdo en el conflicto Rusia-Ucrania por medio de la diplomacia.

“No es demasiado tarde para reducir la tensión y volver a la mesa de negociaciones”, aseveró el mandatario estadounidense.

Watch live as I give an update on our continued efforts to pursue deterrence and diplomacy – and an update on Russia’s buildup of military troops on the border of Ukraine. https://t.co/Xt6EQUNltF — President Biden (@POTUS) February 18, 2022

Joe Biden advierte sobre sanciones severas a Rusia

El presidente Joe Biden advirtió una vez más a Vladimir Putin sobre imponer sanciones severas en caso de que decida invadir Ucrania, país que dijo, cuenta con su apoyo y el de los países aliados.

"Estados Unidos y nuestros aliados y socios apoyarán al pueblo ucraniano. Haremos que Rusia rinda cuentas por sus acciones. Occidente está unido y resuelto. Estamos listos para imponer severas sanciones a Rusia si invade".

Joe Biden explicó que el próximo 24 de febrero Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, para continuar con las negociaciones.

“Pero si Rusia toma medidas militares antes de esa fecha, quedará claro que le han cerrado la puerta a la diplomacia”, advirtió Joe Biden

“Ellos habrán elegido la guerra y pagarán un alto precio por hacerlo. No solo por las sanciones que nosotros y nuestros aliados impondremos a Rusia, sino por la mayor indignación que el resto del mundo les causará”.

