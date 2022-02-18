Explota auto cerca de edificio gubernamental en Donetsk, Ucrania

Separalistas rusos confirmaron que este viernes explotó un auto cerca de un edificio gubernamental en la ciudad de Donetsk, Ucrania, que es controlada por Rusia, lo que provocó la evacuación de civiles.

Las autoridades separatistas del este de Ucrania explicaron que un jeep estacionado, sin nadie al interior, fue objeto de una explosión, sin que informaran por el momento si se registraron víctimas.

En tanto, un medio de comunicación de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), que cuenta con el apoyo de Rusia, instó a los residentes a mantener la calma y no moverse por la ciudad si es posible.

Los separatistas acusan a Ucrania de violar el acuerdo de alto al fuego y explotar el auto cerca del edificio gubernamental, y de lanzar más ataques.

Mientras que el ejército de Ucrania acusó el pasado jueves a las fuerzas respaldadas por Rusia en el este de Ucrania de bombardear una aldea en la región de Lugansk, alcanzando un jardín de niños.

|Reuters

Autoridades de Donetsk inician evacuación de civiles

Un líder separatista ruso anunció que los residentes de Donetsk, al este de Ucrania, comenzarán a evacuar la región después de un aumento en los bombardeos a la ciudad.

Denis Pushilin, jefe de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD) , dijo que Rusia acordó proporcionar alojamiento a las personas que se van y que se debe dar prioridad a las mujeres, los niños y los ancianos.

"A partir de hoy, 18 de febrero, se organiza una evacuación masiva centralizada de la población a la Federación Rusa", dijo Pushilin. "Las mujeres, los niños y los ancianos deben ser evacuados primero", agregó en su mensaje a medios locales.

Aproximadamente una hora después del anuncio de evacuación de las personas, se escucharon sirenas de advertencia en el centro de Donetsk.

En algunos videos se puede apreciar a los autobuses con residentes evacuados de Donetsk y áreas circundantes controladas por separatistas respaldados por Rusia, que salieron de la ciudad este viernes para dirigirse a Moscú.

Los separatistas informaron que planeaban evacuar a unas 700 mil personas y trasladarlas a Rusia. La mayoría de los residentes hablan ruso y a muchos ya se les ha otorgado la ciudadanía rusa. Ucrania dice que las personas que dirigen la RPD no son separatistas sino representantes rusos, algo que el Kremlin niega.

