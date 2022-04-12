Multan a Boris Johnson por fiestas durante la pandemia de Covid-19

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson; su esposa, Carrie, y el primer ministro de Finanzas Rishi Sunak, serán multados por infringir las normas de confinamiento y asistir a fiestas durante la pandemia de Covid-19 hace dos años.

"El primer ministro y el ministro de Finanzas han recibido hoy la notificación de que la Policía Metropolitana tiene la intención de expedirles avisos de sanciones", dijo un portavoz del gobierno. "No tenemos más detalles".

La policía de Reino Unido informó que mandó más de 50 multas contra las personas que participaron en el llamado “partygate”, las 12 fiestas realizadas en Downing Street y en la Oficina del Gabinete.

Dichas fiestas se celebraron con alcohol durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, y a algunas de ellas asistió el ministro británico Boris Johnson, por lo que la policía comenzó una investigación y la oposición pidió su renuncia.

Boris Johnson and Rishi Sunak have broken the law and repeatedly lied to the British public.



They must both resign.



The Conservatives are totally unfit to govern. Britain deserves better. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 12, 2022

Keir Starmer, líder del principal opositor Partido Laborista, y la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, recurrieron a las redes sociales para pedir la dimisión de Boris Johnson y Sunak.

“Boris Johnson y Rishi Sunak violaron la ley y mintieron repetidamente al pueblo británico. Ambos deben renunciar”, dijo Starmer en un tuit.

¿Qué es el “partygate”, de lo que acusan a Boris Johnson?

En Reino Unido bautizaron como “partygate” a una serie de fiestas realizadas en el Downing Street entre 2020 y 2021, en pleno confinamiento por la pandemia de Covid-19, en las que participaron algunos funcionarios como Boris Johnson y el ministro de Finanzas.

Las acusaciones surgieron en diciembre del año pasado, en ese momento Boris Johnson aseguró que durante las fiestas se cumplieron con las medidas sanitarias en todo momento, no obstante, un grupo de diputados de su partido contempló la posibilidad de una censura interna.

Sin embargo, la operación militar rusa en Ucrania cambió el panorama y atrajo la atención del parlamento británico, quitando la presión política de Boris Johnson y el "partygate".