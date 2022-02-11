En Inglaterra los londinenses están divididos sobre los planes del primer ministro británico, Boris Johnson, para poner fin a las reglas y regulaciones del Covid-19, algunos dicen que el gobierno está "apostando por la vida de las personas", mientras que otros creen que las personas "tienen que volver a la vida normal".

Las personas en Inglaterra con COVID-19 ya no estarán legalmente obligadas a autoaislarse a partir del 21 de febrero, para detener la propagación de COVID-19, dijo el primer ministro Boris Johnson, proponiendo acelerar los planes existentes para vivir con el virus.

Ha dicho que desea ir más allá como parte del cambio hacia aprender a vivir con COVID-19, e Inglaterra se convertirá en la primera economía importante en reemplazar los requisitos legales para que las personas se autoaíslen con orientación.

"No estoy muy seguro de si lo está haciendo demasiado pronto. Será bueno que se levanten las restricciones siempre que no haya más peligro para las personas, pero ¿estamos seguros de que ese es el caso? Si está siguiendo el consejo de Sage, entonces tal vez sí lo es, no lo sé", aseguró Alwn Thomas, trabajador del sector salud.

Whether it’s recruiting 50,000 extra nurses, building 48 new hospitals or delivering a record-breaking increase in funding, this government has never been shy about its support for the NHS.



We’re taking action to deal with the Covid backlogs. pic.twitter.com/jOuYNxVQno — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 8, 2022

Reacciones mixtas por fin de las restricciones Covid en Inglaterra

En el SouthBank de Londres, cerca de las Casas del parlamento, la reacción al anuncio fue mixta.

"Siendo Boris Johnson, probablemente insistiría más en la opinión de que lo está haciendo por razones políticas, para tratar de restarle valor a partygate y todos los demás, Carries y toda la demás parafernalia que está sucediendo en el Número 10 en este momento y yo no creo que probablemente esté escuchando tanto a la ciencia como posiblemente debería estar", dijo Rebeca Lane, gerente de proyectos y residente de Londres.

Julie Favarro / Visitante:

No estoy segura de que esté liderando el camino, está apostando por la vida de las personas. Todavía hay más de 300 muertes por día. Todavía es febrero, hubiera esperado que esperara al menos hasta el verano o primavera.

Boris Johnson está bajo una intensa presión por las fiestas alcohólicas celebradas en su oficina y residencia de Downing Street, que están siendo investigadas por la policía por presuntamente violar las reglas de bloqueo de COVID-19.