La sorprendente razón por la que Jorge Zarza deja Hechos Domingo; confirman al conductor que lo sustituirá

Jorge Zarza termina una entrañable etapa en su carrera, pues se confirmó que deja de ser el conductor titular de Hechos Domingo en TV Azteca. Fue el mismo periodista quien a través de su cuenta de Facebook confirmó la noticia, adelantando una nueva era en la programación de Azteca Noticias.

Inició su trayectoria en 1990 como colaborador de El Heraldo de México. Posteriormente trabajó en Radio Mil y Radio Fórmula, y para 1995 se incorporó a TV Azteca, donde cuatro años después comenzó a conducir la edición de mediodía de Hechos. También encabezó Hechos AM desde el 2 de mayo de 2011 y hasta el 17 de julio de 2020.

¿Por qué se va Jorge Zarza de Hechos Domingo?

Jorge Zarza deja de ser el conductor titular de Hechos Domingo para incorporarse a Hechos Contigo, un nuevo programa de Azteca Noticias.

El nuevo horario para ver a Jorge Zarza en TV Azteca

A partir de este lunes 31 de agosto, Jorge Zarza estará en Hechos Contigo, programa que se transmitirá en Azteca Uno de lunes a viernes a las 5:50 de la mañana.

Hechos Contigo forma parte de la nueva era en la programación de Azteca Noticias.

Jorge Zarza estará acompañado por Alejandra Molina, mientras que su lugar en Hechos Domingo será ocupado por Juan Manuel Jiménez.

¿Quién es Juan Manuel Jiménez, el conductor que reemplaza a Zarza en Hechos Domingo?

Juan Manuel Jiménez es un periodista y conductor mexicano que cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación como Azteca Noticias, ADN Noticias, MVS Noticias, EXA FM y La Crónica de Hoy.

Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), además cuenta con un diplomado en Business Communications por la Universidad de Nueva York y una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana.

A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como el Telly Award en 2020, el Premio por Nota Informativa en Televisión del INEGI en 2021, el Premio Nacional de Locución en 2019 y la Medalla al Mérito Periodístico en 2026.

