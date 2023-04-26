¿Qué países tienen la jornada laboral más larga del mundo?

Uno de los temas que últimamente son recurrentes dentro del Congreso de la Unión de México es el tratamiento de la jornada laboral, pues los mexicanos se encuentran en uno de los países con mayor promedio de horas trabajadas alrededor del mundo, ya que comparado con países de Europa, se labora alrededor de un 23% más, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Recientemente se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se modifique la jornada laboral a 40 horas semanales, por lo que el equipo de Fuerza Informativa Azteca te informa cuáles son los países que más trabajan en el mundo y en qué lugar se encuentra México, pues se trata de un tópico que planea reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) eventualmente.

¿Qué país tiene la jornada laboral más corta?

Primero que nada, vale la pena mencionar cuáles son los países con una menor cantidad de horas de trabajo, pues de acuerdo con la OCDE y los países que la integran, las naciones con un menor promedio de horas trabajadas al año con Dinamarca (mil 380), Noruega (1,384) y Alemania (1,386); apenas por encima de otras naciones como Países Bajos (1,434), Suecia (1,452) e Islandia (1,454).

¿Quién tendría derecho a la reducción de jornada laboral si se aprueba la reforma en México?|Pexels

¿Qué país trabaja más horas en el mundo?

Por otro lado, y apegado a las estadísticas de la OCDE, México se encuentra como el país con la mayor cantidad de horas trabajadas al año, con un promedio de 2 mil 137 al año por trabajador, por encima de Costa Rica (2,060), Corea del Sur (1,967) y Rusia (1,965).

"El promedio anual de horas trabajadas se define como el número total de horas efectivamente trabajadas por año, dividido por el promedio de personas empleadas por año", asegura el informe consultado en 2023, pero con datos actualizados hasta 2019, los cuales toman en cuenta horas reales trabajadas: horas de trabajo a tiempo completo, a tiempo parcial, las horas extras pagadas y no pagadas, las horas trabajadas en empleos adicionales.

¿Cuántas horas se deben trabajar a la semana por ley en México 2023?

América Latina es la región del mundo con mayor cantidad de horas en la jornada laboral por ley a la semana, pues en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay se tiene un límite de 48 horas trabajadas por semana.

Otros países como Chile, Brasil, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ecuador se encuentran entre las 40 y 47 horas; sin embargo, esto es solo en el papel, ya que la mayoría de estos países, incluidos México, se labora una mayor cantidad de horas en promedio.