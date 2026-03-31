Falsa austeridad: Captan a José Ramón López Beltrán en lujoso resort de 100 mil pesos la noche

La "austeridad republicana" parece no aplicar para la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Una vez más, José Ramón López Beltrán se encuentra en el ojo del huracán tras ser captado disfrutando de las exclusivas instalaciones del hotel Presidente Intercontinental Cozumel Resort & Spa, en Quintana Roo, uno de los destinos más costosos del Caribe mexicano.

Las imágenes, difundidas por el periodista Jorge García Orozco, muestran al hijo mayor del exmandatario en un entorno VIP donde las habitaciones de lujo pueden alcanzar un costo de hasta 100 mil pesos por noche, una cifra que contrasta drásticamente con el discurso de modestia que su padre promovió durante todo su sexenio.

El historial de "vacaciones VIP" de José Ramón López

Esta no es la primera vez que López Beltrán es señalado por sus costosos gustos. El historial de lujos del hijo del expresidente es largo y recurrente:



Agosto 2025: Fue visto en el exclusivo resort Vidanta Riviera Maya , donde los precios por noche oscilan entre los 9 mil 800 y los 30 mil pesos .

Fue visto en el exclusivo resort , donde los precios por noche oscilan entre los . La Casa Gris: El escándalo en Houston que marcó un antes y un después en la percepción de la probidad de la familia presidencial.

El escándalo en Houston que marcó un antes y un después en la percepción de la probidad de la familia presidencial. Viajes internacionales: Registros previos de estancias en destinos de alta gama que han sido documentados por diversos periodistas de investigación.

José Ramón López Beltrán en sus vacaciones en el presidente intercontinental de Cozumel, demostrando que "la señora tiene dinero", el hijo del ex presidente y su estilo de vida nada coherente con lo que predicaba su papá. pic.twitter.com/McxEevo5w3 — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) March 31, 2026

La factura de la contradicción

Mientras el movimiento de la autollamada Cuarta Transformación insiste en la eliminación de privilegios, las constantes apariciones de José Ramón en hoteles de ultralujo alimentan las críticas sobre una "falsa austeridad".

Hasta el momento, no ha habido una explicación oficial sobre el origen de los recursos para costear este tipo de estancias, que resultan inalcanzables para la inmensa mayoría de los mexicanos. El "Presidente Intercontinental Cozumel" es conocido por su exclusividad y por ser uno de los refugios favoritos de la élite internacional, un mundo muy alejado de la realidad que predica el partido en el poder.