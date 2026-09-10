Notas
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MC señala a Andy López Beltrán por aspirar a candidatura a diputado federal tras graves acusaciones en su contra
El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado sostuvo que Andy López Beltrán tiene que responder por las acusaciones en su contra.
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Sobrino de AMLO porta reloj de 235 mil pesos en Veracruz con sueldo "modesto" en el gobierno de Rocío Nahle
Exhiben a Pedro Arturo López Herrería, sobrino de AMLO, portando un reloj de 235 mil pesos mientras cobra sueldo modesto en Veracruz.
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VIDEO: Daniel Asaf se niega a hablar del “cónclave de la Condesa” con Andy López Beltrán
El Universal buscó a Daniel Asaf tras revelarse la polémica reunión que sostuvo durante horas con Andy López Beltrán y otras personas en un restaurante de la Condesa.
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Del “¡fuera Morena!” al “yo no vivo de Morena”: así increparon al hermano de AMLO en Veracruz
Momentos de verdadera tensión se vivieron al interior de un establecimiento en Veracruz cuando el hermano de AMLO fue interceptado al grito de “fuera Morena”.
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Carta de Andy López Beltrán a Trump retrata su arrogancia e ignorancia; advierten desde el PRI
La carta de Andy López Beltrán a Trump desató críticas del PRI por presuntos vínculos con huachicol fiscal y narcotráfico; Viggiano y Moreira cuestionaron al político.
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¿Quién es "El Tanque"? El operador del CJNG ligado a empresarios cercanos a los hijos de Andrés Manuel López Obrador
Durante los últimos días se ha vinculado a los hijos de Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado, específicamente con “El Tanque”, miembro del CJNG; ¿quién es?