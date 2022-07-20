Roban millones de dólares en joyas de un camión blindado

Autoridades de Los Ángeles, Estados Unidos informaron sobre el robo de gemas y joyas valoradas en millones de dólares, las cuales fueron sustraídas de un camión blindado que se encontraba estacionado.

El robo de las joyas ocurrió el pasado 11 de julio, por lo que varias agencias de Estados Unidos se sumaron a las investigaciones para dar con los responsables, informaron las autoridades a través de un comunicado.

El camión blindado transportaba las joyas desde una exhibición en San Mateo a otra muestra en Pasadena, según informó Arnold Duke, director de la exhibición Internacional de Joyas y Gemas, quien en una entrevista con CNN indicó que es la primera vez que le ocurre un robo.

“He hecho esto profesionalmente durante 45 años y nunca hemos tenido algo remotamente parecido a esto”, explicó Arnold Duke.

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Roban millones de dólares en joyas

La policía de Los Ángeles explicó que el camión blindado realizó una parada de descanso en una gasolinera, cuando los delincuentes robaron 20 baúles grandes que contenían varias piezas de joyería como relojes Rolex, diamantes con costos de 500 mil dólares y algunas piezas personalizadas y únicas.

Duke señaló que al menos 16 comerciantes resultaron afectados por el robo de la joyería, donde los comerciantes más pequeños perdieron alrededor de 700 mil dólares en mercancía, mientras que los más grandes perdieron hasta 12 millones.

En tanto, Brinks, la empresa de seguridad encargada del traslado de las joyas indicó que el valor faltante de las joyas es inferior a los 10 millones de dólares y que trabajan para reembolsar el dinero a todos su clientes.

"Según la información que nos proporcionaron los clientes antes de enviar sus artículos, el valor total de los artículos faltantes es inferior a los US$ 10 millones. Estamos trabajando con las fuerzas del orden y reembolsaremos por completo a nuestros clientes el valor de sus activos robados, de acuerdo con los términos de nuestro contrato", dijo Brinks.

