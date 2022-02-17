A subasta en Hong Kong el diamante azul más valioso de la historia

Es el diamante azul más grande y valioso de la historia, es un descubrimiento reciente y será subastado en Hong Kong.

El diamante azul De Beers Cullinan Blue se extrajo en 2021 en la mina Cullinan de Sudáfrica, una de las pocas fuentes en el mundo de diamantes azules extremadamente raros.

El vicepresidente sénior y director de ventas de joyería de Sotheby's, Frank Everett, dijo que la joya es notable en muchos niveles.

"Bueno, lo que realmente lo hace notable es su rareza en tantos niveles. Es raro por el tamaño. Tiene más de 15 quilates. Es un azul vivo. Está impecable internamente. Y realmente uno de los aspectos más raros es el corte. Es un corte escalonado, que realmente requiere una saturación de color excepcionalmente uniforme para lograr ese hermoso corte escalonado en lugar de un corte brillante. Por lo tanto, es realmente un objeto raro de belleza y el corte escalonado azul vivo más grande jamás creado por el GIA.", apuntó Everett, director de ventas de Sotheby´s.

El Instituto Gemológico de América (GIA) calificó el diamante con Fancy Vivid Blue, la calificación de color más alta posible según Sotheby's, otorgada a no más del 1% de los diamantes azules presentados al GIA.

El diamante azul De Beers Cullinan Blue se ofrecerá en una subasta de un solo lote en Sotheby's Hong Kong este abril y se estima en más de $ 48 millones.

Frank Everett / Dir. de ventas de Sotheby's:

Esta es la estimación más alta jamás realizada para un diamante azul en una subasta, y eso se debe simplemente al tamaño. Nunca ha habido uno tan grande. Entonces, los precios por quilate que hemos visto, por ejemplo, el Mellon Blue se vendió por alrededor de $3 millones de dólares el quilate, el Blue Moon de Josephine por alrededor de $4 millones de dólares el quilate.

Los diamantes azules en subasta han tenido un historial admirable.

A subasta en Hong Kong el diamante azul más grande y valioso de la historia.

Diamante azul provocará puja millonaria en Hong Kong

En 2014, un diamante azul, el Mellon Blue Diamond, rebautizado como 'The Zoé Diamond' en Sotheby's Nueva York, se vendió por 32,6 millones de dólares.

Un año más tarde, en 2015, Sotheby's Ginebra vendió 'The Blue Moon of Josephine', un diamante Internally Flawless Fancy Vivid Blue de 12,03 quilates en forma de cojín por 48,5 millones de dólares.

Todavía tiene el récord de subasta de precio por quilate para cualquier diamante o piedra preciosa.

Frank Everett, director de ventas de Sotheby´s, aseguró que el diamante provocará gran interés, además de una puja millonaria en Hong Kong: "Creo que vamos a ver un gran interés en esta piedra cuando finalmente salga a subasta en abril en Hong Kong. El mercado de joyería es muy fuerte en este momento, realmente lo ha sido durante los últimos años, pero uno de los segmentos más fuertes son los diamantes de colores. Y uno de los colores más fuertes es el azul porque, de nuevo, volviendo a la rareza. Es el color más raro y el más buscado.