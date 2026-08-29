Lo apodan “Muñeco” y es buscado por el FBI por peculiares extintores

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) anunció que está en búsqueda de un mexicano identificado como Juan Carlos Moreno Flores, alias "Muñeco".

La oficina regional del FBI en Los Ángeles informó que este sujeto es señalado de traficar droga escondida en extintores ocultos en cargas de chatarra metálica.

¿Quién es "Muñenco", narcotraficante buscado por EU?

Juan Carlos Moreno Flores también es apodado "Hormigón". Al parecer nació el 31 de enero de 1984 , por lo que presuntamente tiene 42 años.

La última información con la que se cuenta, dada a conocer por el FBI, es que "Muñeco" tiene cabello castaño, mide 1.78 metros, pesa unos 77 kilogramos y es tiene ojos color café.

¿De qué delito es acusado Juan Carlos Moreno Flores, alias "Muñeco"?

Este hombre es acusado por su presunta participación en un plan para contrabandear fentanilo, metanfetamina y heroína de México a Estados Unidos.

El 21 de diciembre de 2023 el Tribunal de Primera Instancia Federal del Distrito Central de California en Los Ángeles, California, expidió una orden judicial federal de arresto contra él

Es acusado de conspirar para importar sustancias reguladas y para distribuirlas con fines de importación ilícita; conspirar para distribuir sustancias reguladas y para poseerlas con la intención de distribuirlas; y poseer sustancias reguladas con la intención de distribuirlas.

Juan Carlos Moreno Flores is #wanted for his alleged involvement in a scheme to smuggle fentanyl, methamphetamine and heroin from Mexico into the United States – narcotics that allegedly were packed into fire extinguishers and concealed in scrap metal loads.



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Tirador buscado por el FBI es detenido en Jalisco

Hace casi un mes, el 29 de julio, en Jalisco fue detenido Brandon Torres-Mesa, presunto tirador buscado por el FBI. El sujeto, de 21 años, enfrenta cargos por asesinato, robo y otros delitos presuntamente cometidos en Washington.

Fue capturado en en el cruce de las calles Libertad y Río Balsas, de la colonia Riveras del Zula. Los agentes confirmaron su identidad y corroboraron que era la persona buscada por el FBI.

Enfrenta cargos por asesinato agravado en primer grado, robo en primer grado, disparos realizados desde un vehículo en movimiento y posesión ilegal de arma de fuego en segundo grado, delitos por los que es buscado en Tacoma.

