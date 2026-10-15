Juez de Colima denuncia persecución penal desde hace casi un año

La denuncia penal contra el juez federal Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido abrió un nuevo frente entre integrantes del Poder Judicial. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) acusó al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) de emprender una persecución política contra el juzgador y exigió detener las acciones que considera intimidatorias.

En un comunicado fechado el 14 de octubre de 2026, la asociación cuestionó que un procedimiento administrativo haya llegado a la vía penal y señaló presuntas irregularidades en la suspensión del juez, así como obstáculos para que su defensa acceda a información del expediente.

¿Por qué JUFED acusa de persecución al Tribunal de Disciplina Judicial?

El caso comenzó como un procedimiento de responsabilidad administrativa, identificado con el expediente OIRA/136/2025 / 76/2025-V. Según JUFED, la decisión del TDJ de dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) representa un paso que podría intimidar a otros integrantes de la carrera judicial.

La asociación sostiene que las diferencias sobre criterios jurisdiccionales no deberían convertirse en una vía para perseguir penalmente a quienes imparten justicia.

Estas afirmaciones corresponden a la postura de JUFED, que expresó su rechazo a la actuación del órgano disciplinario.

La Asociación de Magistrados y Jueces federales (@jufed_org) condenó la denuncia penal del Tribunal de Disciplina Judicial contra el juez federal Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), calificándola como una persecución política. Señalan que el juez lleva casi un año suspendido de forma ilegal, excediendo el límite de seis meses, en un proceso marcado por irregularidades, presiones del Ejecutivo y obstrucción a la defensa. Por ello, la #JUFED exigió el cese de estas acciones de amedrentamiento y reiteró su respaldo total al juzgador. ➡️https://t.co/RBUvgyp7Ju — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2026

¿Desde cuándo está suspendido el juez Sergio Sigales?

De acuerdo con el comunicado, Sigales Obrador Garrido permanece suspendido cautelarmente desde hace casi un año. JUFED afirma que la medida rebasó el límite de seis meses previsto en la normativa aplicable.

La asociación también cuestionó que la suspensión fuera dictada originalmente por una Comisión de Investigación que, según su versión, no tenía facultades legales para hacerlo.

Además, relacionó el inicio de la medida con una petición escrita de la Presidencia de la República, enviada después de la liberación de una persona imputada. JUFED considera que este antecedente apunta a una posible intervención política, aunque el comunicado no constituye por sí mismo una resolución judicial que confirme esa acusación.

¿Qué irregularidades denuncia JUFED en el proceso contra el juez?

La organización señaló que la existencia de la denuncia penal se mantuvo oculta hasta que la defensa tuvo acceso formal a la acusación.

También afirmó que las autoridades no respondieron a solicitudes presentadas el 22 de abril y el 6 de octubre de 2026 para obtener las actas y justificaciones de una sesión celebrada el 30 de octubre de 2025.

Otro punto señalado es el acuerdo AJ/SECCSOJ/UCNSJP/56/2026, del 22 de septiembre de 2026, mediante el cual, según JUFED, se habilitó a un juez de control con residencia en Tepic, Nayarit, para resolver la formulación de imputación en la causa penal 104/2026, relacionada con Sigales en Colima.

La asociación considera que estos hechos afectan el derecho de defensa del juzgador.

¿Qué exige JUFED a las autoridades?

La organización pidió que cesen las acciones que califica como amedrentamiento penal y persecución política. También reiteró su respaldo al juez y sostuvo que la independencia judicial es una garantía necesaria para la sociedad.

Hasta la información contenida en el comunicado, la postura difundida corresponde a JUFED. Para conocer el estado completo del caso, es necesario contrastarla con las resoluciones del Tribunal de Disciplina Judicial y la información oficial de la FGR.