Detienen juicio del asesino de Iryna Zarutska, joven refugiada ucraniana; alegan “incapacidad mental”

El asesinato de Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana, en un tren ligero en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, está en fase de juicio y el asesino, Decarlos Brown Jr., fue declarado mentalmente incompetente, por lo que el proceso está detenido.

Decarlos Brown Jr. declarado "incapaz de proceder" por asesinato en Charlotte

Un especialista en el Hospital Central Regional evaluó al sujeto el 29 de diciembre de 2025, y diagnosticó que era “incapaz de proceder”. El expediente fue presentado el 7 de abril de 2026 y el juez aún debe determinar si lo acepta. Por el momento, el caso está retrasado hasta que el tibunal considere que su capacidad mental ha quedado restablecida.

¿Por qué el juicio de Iryna Zarutska está detenido en Carolina del Norte?

El abogado de Decarlos Brown pidió al juez que aplace por al menos 180 días el caso, así como la audiencia donde solicitarían la pena de muerte contra su cliente.

Decarlos Brown es acusado de apuñalar a Iryna Zarutska en el tren ligero de Charlotte el 22 de agosto de 2025. Actualmente está bajo custodia de las autoridades federales, después de que fuera acusado por ejercer violencia en un sistema de transportación masiva que resultó en la muerte.

El historial de Decarlos Brown: del uso del 911 al asesinato en el tren ligero

El abogado de Brown aseguró que la audiencia para determinar su capacidad mental no puede ser realizada mientras prevalezca bajo custodia federal. Por su parte, la oficina del Fiscal del Distrito Oeste de Carolina del Norte, señaló que Decarlos Brown sigue bajo custodia federal y el procedimiento estatal en su contra, incluyendo “cualquier determinación de competencia mental que se derive de dichos procedimientos, son completamente independientes”.

DeCarlos Brown is in federal custody on a federal indictment. The state proceedings, including any competency finding in those proceedings, are completely separate. https://t.co/yomEpaUPn4 — U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) April 8, 2026

Decarlos Brown tiene un cargo por asesinato en primer grado por la muerte de Iryna Zarutska. En septiembre de 2025, también fue acusado del cargo federal de causar la muerte en un sistema de transporte masivo.

El sujeto ya tenía un historial delictivo. En enero de 2025, Brown quedó arrestado por el mal uso del teléfono de emergencias 911.